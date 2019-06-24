УЕФА не будет наказывать грузинских футболистов

24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), комментируя недавнюю акцию в Грузии, где болельщики и футболисты появились в “антиоккупационных” футболках, заявили, что дисциплинарные меры в отношении игроков не подпадают под юрисдикцию ассоциации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание “Чемпионат” со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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“Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации”, — заявили в пресс-службе.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.

После этого в России потребовали, в частности, ФИФА “отреагировать на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр”.