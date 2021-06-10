УЕФА не позволила лозунгу украинских фашистов появиться на матчах Евро-2020

10.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина обязана убрать нацистскую лозунг «Героям слава» со спортивной формы своей сборной.

Об этом говорится в ответе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на запрос Российского футбольного союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновники УЕФА пришли к выводу, что сочетание «Слава Украине – героям слава» является политическим и потребовали убрать вторую часть лозунга с внутренней стороны воротника формы.

«… этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы союза.

При этом, первая часть лозунга, как и изображение карты Украины вместе с российским Крымом УЕФА разрешила оставить.

По мнению политолога Сергея Маркова, решение ассоциации неверное, потому что лозунг является не политическим, а нацистским.

«УЕФА предложила убрать нацистские лозунги «Слава Украине – Героям Слава» с формы сборной Украины по футболу. Правда скромно назвал нацистские лозунги политическими», – написал он в своем блоге.

«Спорт не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями — и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину», – прокомментировала решение УЕФА официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украйны нацистский лозунг «героям слава». После официального запроса Российского футбольного союза. Недолго музыка играла. Селюки лишь еще раз доказали, что их рогам позавидует любой олень», – добавил экс-командир бригады «Призрак» Народной милиции ЛНР Юрий Шевченко.

По мнению историка и политолога Владимира Корнилова, решение УЕФА оставить часть лозунга и карту на форме сборной Украины неудивительно, ведь организация не признала Крым частью России, но это уже большой прогресс, что нацистское приветствие было запрещено.

«Действительно, термин «Слава Украине» использовался и до бандеровцев. Можно найти это в цитатах различных произведений и так далее. Сочетание «Слава Украине – героям слава» – это однозначно бандеровский лозунг. УЕФА, видимо, поняли, что использование лозунга Организацией союза украинских фашистов, откуда это все перешло и в ОУН, ну это было бы совсем чересчур. Это уже прогресс, на самом деле.

А что касается Крыма, что ж, Украина считает это частью своей страны, и УЕФА это не оспаривает. Ну, будут использовать – если это им сердце будет греть, пусть греет. Другое дело, что мы же понимаем – стоит Сербии на свою форму нанести, скажем, карту с Косово, тут УЕФА и международные организации возмутятся и посчитают это политическим демаршем. А Украине, видите ли, можно. Но в любом случае, спасибо, что они не дали лозунгу украинских фашистов появиться на матчах чемпионата Европы, это уже прогресс».