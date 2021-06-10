10.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Спорт, Украина
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УЕФА не позволила лозунгу украинских фашистов появиться на матчах Евро-2020

Новости УкраиныУкраина обязана убрать нацистскую лозунг «Героям слава» со спортивной формы своей сборной. Об этом...

Украина обязана убрать нацистскую лозунг «Героям слава» со спортивной формы своей сборной.

Об этом говорится в ответе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на запрос Российского футбольного союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновники УЕФА пришли к выводу, что сочетание «Слава Украине – героям слава» является политическим и потребовали убрать вторую часть лозунга с внутренней стороны воротника формы.

«… этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы союза.

При этом, первая часть лозунга, как и изображение карты Украины вместе с российским Крымом УЕФА разрешила оставить.

По мнению политолога Сергея Маркова, решение ассоциации неверное, потому что лозунг является не политическим, а нацистским.

«УЕФА предложила убрать нацистские лозунги «Слава Украине – Героям Слава» с формы сборной Украины по футболу. Правда скромно назвал нацистские лозунги политическими», – написал он в своем блоге.


«Спорт не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями — и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять Родину», – прокомментировала решение УЕФА официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня УЕФА потребовал убрать с комплекта формы сборной Украйны нацистский лозунг «героям слава». После официального запроса Российского футбольного союза. Недолго музыка играла. Селюки лишь еще раз доказали, что их рогам позавидует любой олень», – добавил экс-командир бригады «Призрак» Народной милиции ЛНР Юрий Шевченко.

По мнению историка и политолога Владимира Корнилова, решение УЕФА оставить часть лозунга и карту на форме сборной Украины неудивительно, ведь организация не признала Крым частью России, но это уже большой прогресс, что нацистское приветствие было запрещено.

«Действительно, термин «Слава Украине» использовался и до бандеровцев. Можно найти это в цитатах различных произведений и так далее. Сочетание «Слава Украине – героям слава» – это однозначно бандеровский лозунг. УЕФА, видимо, поняли, что использование лозунга Организацией союза украинских фашистов, откуда это все перешло и в ОУН, ну это было бы совсем чересчур. Это уже прогресс, на самом деле.

А что касается Крыма, что ж, Украина считает это частью своей страны, и УЕФА это не оспаривает. Ну, будут использовать – если это им сердце будет греть, пусть греет. Другое дело, что мы же понимаем – стоит Сербии на свою форму нанести, скажем, карту с Косово, тут УЕФА и международные организации возмутятся и посчитают это политическим демаршем. А Украине, видите ли, можно. Но в любом случае, спасибо, что они не дали лозунгу украинских фашистов появиться на матчах чемпионата Европы, это уже прогресс».

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