После окончания спецоперации население Украины должно быть поражено в правах и пройти через денацификацию. Только после того, как республика перестанет быть финансовой обузой, ее граждане смогут самостоятельно определять свою судьбу на выборах.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила покинувшая Киев президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, эти люди имеют право голоса, но после того, как будет проведена денацификация. Не до этого, а после этого. Вот, когда она будет проведена, тогда они будут иметь право голоса, потому что до этого времени они живут за счет Запада, после этого времени они будут жить за счет России. И за деньги России будут самоопределяться и диктовать свою политику? Не надо этого. Когда начнут жить за свои деньги, восстановят экономику, тогда там начнутся политические процессы», – сказала Маркосян.

По ее мнению, экономика Украины уже полностью разрушена.

«Нужно понимать, что сейчас она существует за чужие деньги, и должна будет как-то существовать дальше за чьи-то деньги, за чью-то экономику, потому что своей экономики уже нет по факту. Поэтому нужно быть очень трезвомыслящими людьми. Когда я говорю, что здесь она станет частью России – это будут решать люди, но до того момента, пока они смогут принимать такие решения, есть очень конкретные задачи по восстановлению сферы жизнеобеспечения людей, по запуску экономики», – заявила Маркосян.