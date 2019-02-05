Уехавший в Россию политик анонсировал возвращение в Херсон

05.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, выступивший против майданной власти и националистов, захвативших власть в Киеве, а после вынужденный переехать в Россию, обещает вернуться в родной Херсон. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Журавко, он вынужден работать из России, потому что на Украине его деятельность невыгодна власти и будет тут же пресечена.

«Я готов приехать в Херсон, поднимать целину, восстанавливать то, что сегодня порушила эта проклятая власть, если вы готовы меня встретить прямо на границе, защитить, чтобы не оборвали последнюю руку и последнюю ногу, я буду хоть завтра. Я не боюсь ни смерти, ни тюрьмы, но, если я даже приеду и меня посадят, какая от меня будет польза? А ведь нам нужна правда, информация – справедливая и честная для того, чтобы бороться с этой властью. Еще раз хочу повторить – если вы меня поддержите, я вернусь в Херсон, но мне нужна ваша помощь», – заявил Журавко.

Также он предложил специалистам в области IT-технологий создать реестр «порохоботов», угрожающих расправой антимайдановцам: «Вычисляйте их IP-адреса, собирайте любые другие данные, которые помогут нам, нашей большой команде, вычислить подлецов, чтобы затем, после нашей Светлой Победы, предъявить им справедливые претензии за их предательство интересов народа Украины, которому я искренне помогаю поскорее освободиться от этих упырей».