Уехавший в США известный композитор намерен вернуться в Россию из США

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Известный российский продюсер и композитор Игорь Крутой был замечен в Соединенных Штатах.

Впрочем, в его окружении говорят, что он собирается вернуться на родину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в СМИ написали, что композитор уехал в Майами, чтобы отпраздновать 90-летие своей матери.

«Не понимаем, почему возник такой ажиотаж вокруг поездки Игоря Яковлевича в США. Все знают, что он уже долгое время живет фактически на две страны. В Америке у него не только мама, но и жена с дочками. Поэтому Игорь Яковлевич часто туда летает, хотя большую часть времени проводит в России. Он и сам не скрывает, что уехал в Америку. На его страничке в социальных сетях есть даже видео, на котором он проводит время со своей семьей – мамой и дочкой», – говорится в приволдимом «Московском комсомольце» коммментарии со стороны окружения Крутого.

При этом издание утверждает, что к весне он намерен вернутся в Россию.

«Здесь у него много дел, которые нужно решать. Через пару недель Игорь Яковлевич вернется. Нужно решать вопросы, связанные с фестивалем. Последние пару лет его не проводили. Но в этом году, вероятно, фестиваль состоится», – добавляет газета, ссылаясь на источник, указанный как «знающие люди».

Отмечается, что семья Крутого, как и многие другие российские звезды, уже давно облюбовали США.

«К слову, супруга Игоря Крутого Ольга проживает в США уже больше двадцати лет. Она уехала в Америку еще в 90-х: строила карьеру в модельном бизнесе. Ольга Крутая проживает в штате Нью-Джерси. Также звездное семейство имеет недвижимость в Майами, которое уже давно облюбовали российские звезды. Здесь есть жилье у Леонида Агутина и Анжелики Варум, Филиппа Киркорова, мамы Наташи Королевой и дочки Игоря Николаева. До недавнего времени здесь были апартаменты и у Ирины Аллегровой. Но несколько лет назад Ирина Александровна их продала и купила виллу в Италии», – пишет «МК».