«Уезжайте или сдавайтесь»: Экс-сотрудник СБУ – украинцам, которые против войны

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Современная украинская государственная система построена таким образом, что любые недовольства касательно насильственной мобилизации будут пресекаться самыми безжалостными и эффективными методами.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прозвучал вопрос, почему украинцы не бунтуют из-за принудительной мобилизации с множеством вопиющих случаев, когда хватают людей прямо на улицах и отправляют в военкоматы. При этом также есть обилие видео, где ВСУшники жалуются на то, что их необученными бросают на фронт без ничего.

«Тотальный контроль. На Украине реально тотальный контроль власти, госструктур. СБУ очень следит за малейшими проявлениями недовольства. Если оно выходит за какую-то черту, человек может просто пропасть, или ему быстро состряпают уголовное дело, и он отправится в тюрьму. Кроме государственных структур, того же СБУ или Нацполиции, очень успешно с этим справляются праворадикальные организации. Вплоть до убийств людей, которые призывают к миру. В нынешних ситуациях известнейший писатель и публицист Олесь Бузина – ярчайший пример, его убийцы из праворадикальной организации не только не были привлечены к ответственности, но и продолжают свою деятельность, и горя не знают», – ответил Прозоров.

На вопрос, что могут сделать украинцы, чтобы не воевать, бывший спецслужбист ответил однозначно.

«Что я могу посоветовать? Уезжать из страны. Это, наверное, самый лучший выход для тех, кто не хочет воевать. Если уже попали, если уже призвали, мобилизовали на фронт, старайтесь сдаться в плен. К сожалению, другого варианта у меня не будет вам ответить. В плену, поверьте, я беседовал с сотнями украинских военнопленных, никто их не пытает, не мучает. Хочешь воевать за РФ – пожалуйста, не хочешь – силой тебя никто заставлять не будет», – посоветовал экс-СБУшник.