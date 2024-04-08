«Уезжают навсегда» – в Киеве заявляют, что Харьков потерял больше половины населения

Вадим Москаленко.  
08.04.2024 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Из-за проблем с критической инфраструктурой и постоянных обстрелов расположений ВСУ – из Харькова уже выехало до половины населения, и многие покинули город навсегда.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за проблем с критической инфраструктурой и постоянных обстрелов расположений ВСУ – из Харькова уже...

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«Пограничье Харьковской и Сумской областей будут просто ровнять артиллерией. Будут просто уничтожать инфраструктуру жизни, чтобы мирное население просто уезжало из этих городов. Уже сейчас отток населения из Харькова огромен.

Моё субъективное наблюдение – Харьков потерял до половины населения от того, что вернулось в 2022-2023 году. Отток населения огромен, я наблюдаю на рынках недвижимости Киева и других центральных городов, огромный приток запроса от харьковчан, на аренду и покупку жилья», – сказал Бортник.

«Харьков уезжает, причём многие уезжают навсегда. Если в 2022 году они уезжали на время, потом они вернулись с надеждой, что ситуация стабилизируется, второй раз они, многие, уезжают уже навсегда. Вернуться им будет намного сложнее, только в идеальных условиях стабильности», – добавил политолог.

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