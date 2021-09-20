УГ навальнистов оказалось профанацией – политолог

20.09.2021 11:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Технологии сторонников осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального не смогли повлиять на результаты выборов в Госдуму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил политолог Марат Баширов.

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По его словам, «Единая Россия» закономерно победила, тем более что ее «оппоненты провели вялую компанию».

Также он дал оценку существенной прибавке КПРФ по сравнению с прошлыми выборами.

«Это не их победа. Это к ним перетекли голоса «Справедливой России». Люди, которые раньше считали, что им помогут справедливороссы, в них разочаровались. «СР» просто не показала принципиальной позиции в важных для избирателя вопросах. В первую очередь в пенсионной реформе. А вот мнение, что «Умное голосование» Навального добавило КПРФ голосов — это бред. Ели оно и дало, то доли процента», – считает Баширов.

Он называет «УГ» «профанацией» и всего лишь «формой отчета за гранты, которые дает Запад».

«Организаторы составляли списки тех, кто не относится к власти, но имеет высокую вероятность прохождения. И по теории вероятности где-то победят. А потом эти организаторы будут отчитываться перед спонсорами: «Смотрите, мы своё дело сделали», – объяснил эксперт.

Кроме того, собеседник издания рассказал, почему значительно ухудшились результаты ЛДПР.

«Им надо было делать ребрендинг, менять первые лица. Я сильно разочарован. Жириновский играет одну и ту же шарманку и это уже надоедает избирателям. Чего стоит его приезд на избирательный участок на тройке лошадей», – резюмировал Баширов.

По последним данным, в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты за правду», ЛДПР и «Новые люди»