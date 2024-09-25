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Военный обозреватель Forbes Дэвид Акс сообщает читателям плохие для ВСУ вести с фронта: «Украинская крепость в Угледаре удерживалась 31 месяц. Теперь она вот-вот падёт. Похоже, что 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ начала отход».

Несмотря на все перипетии войны, пишет автор, в течение 31 месяца боевых действий была, как минимум, одна географическая константа. Независимо от того, кто побеждал в тот или иной момент, Угледар держался.

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«Шахтерский городок с довоенным населением в 14 000 человек в Донецкой области восточной Украины, Угледар быстро стал крепостью для постоянного украинского армейского формирования, 72-й механизированной бригады ВСУ», – говорится в публикации.

Но теперь эта крепость на грани падения. В среду утром российские войска обстреляли и атаковали город. И в отличие от многих предыдущих атак, эта, похоже, успешна.

«Очевидно, что ситуация в Угледаре критическая, и мы, вероятно, наблюдаем последние этапы его обороны», — предупредил аналитик украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

«Я могу только надеяться, что были отданы правильные приказы, в которых жизни солдат были поставлены выше желания удержать позиции», — добавил аналитик.

Есть признаки того, что это так, подтверждает автор Forbes.

«Похоже, что, когда российские войска на прошлой неделе угрожали флангам города, 2000 человек 72-й механизированной бригады, вооруженной танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начали тихо отходить на более защищенные позиции. «У меня сложилось впечатление, что Украина постепенно выводила свои войска, чтобы сдать территорию России», — отметил Эндрю Перпетуа, аналитик разведки с открытыми источниками.

Сколько стоит Угледар для каждой из сторон — вопрос спорный. Он закрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным, но возможно, что Богоявленка, в нескольких милях к северу, может выполнять ту же функцию. Время, конечно, покажет, поскольку Богоявленка — вероятная резервная база, когда 72-я механизированная бригада ВСУ начнет — или завершит — свое отступление, прогнозирует автор.

Он считает, что причина, по которой Угледар ускользает из украинских рук под российским натиском, очевидна.

«Хотя российские силы растянуты вдоль всей 700-мильной линии фронта более широкой войны, уступающие по численности украинские войска растянуты еще больше. Украинская оборона на востоке прогибалась еще до того, как генштаб в Киеве не приказал частям примерно восьми бригадам наступать через границу в Курскую область в прошлом месяце. Теперь украинская оборона прогибается еще быстрее», – резюмирует Дэвид Акс.