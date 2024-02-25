Угледар придётся оставить, чтобы избежать котла – Стариков

После занятия Авдеевки русские войска будут развивать наступление, охватывая Угледар с юга и северо-востока.

Об этом на канале «Politeka» рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили прокомментировать информацию о том, что возникает угроза для Угледара – «важного узла обороны Донецкой области».

«Совершенно верно. Раньше они атаковали в лоб. Бахмут. Причём, здесь была стратегическая задумка, и они в неё нас втянули, и мы пошли у них на поводу. По флангам стояли десантники, а они шли в лоб. Бахмут был нашей стратегической ошибкой.

То есть, они в лоб шли, сейчас они нашли слабое место, а потом Новомихайловка наверх, там Курахово, а вниз – Угледар, вот этот Южно-Донецкий выступ. А основное направление следующего удара – это Угледарское направление, они пойдут на низ.

Снизу, с юга на север – Угледар на север, а эти с Бахмута пойдут на юг, то есть окружать нашу группировку. И таким способом, для того, чтобы обратно не попасть в котёл, нашим придётся отойти. Это их тактика, она проглядывается. Их Генштаб, Герасимов уже отработал методику, они по этой методике работают», – предупредил Стариков.