Угледар придётся оставить, чтобы избежать котла – Стариков
После занятия Авдеевки русские войска будут развивать наступление, охватывая Угледар с юга и северо-востока.
Об этом на канале «Politeka» рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперта попросили прокомментировать информацию о том, что возникает угроза для Угледара – «важного узла обороны Донецкой области».
«Совершенно верно. Раньше они атаковали в лоб. Бахмут. Причём, здесь была стратегическая задумка, и они в неё нас втянули, и мы пошли у них на поводу. По флангам стояли десантники, а они шли в лоб. Бахмут был нашей стратегической ошибкой.
То есть, они в лоб шли, сейчас они нашли слабое место, а потом Новомихайловка наверх, там Курахово, а вниз – Угледар, вот этот Южно-Донецкий выступ. А основное направление следующего удара – это Угледарское направление, они пойдут на низ.
Снизу, с юга на север – Угледар на север, а эти с Бахмута пойдут на юг, то есть окружать нашу группировку. И таким способом, для того, чтобы обратно не попасть в котёл, нашим придётся отойти. Это их тактика, она проглядывается. Их Генштаб, Герасимов уже отработал методику, они по этой методике работают», – предупредил Стариков.
По его словам, где русские начинают наносить удары ФАБами, там жди наступления.
«Ещё есть очень страшная штука по ФАБам или КАБам. Все наши укрепрайоны выдерживают попадание 152-мм снаряда, а то, что с авиации – это в 10 раз тринитротолуола больше. Отклонение 20 метров. Если попадает в блиндаж – блиндажа нет, взводно-опорного пункта нет. Они нашли этот «порох», о котором Залужный говорил, и сейчас – где начинают летать эти КАБы, значит туда они пошли. Это артиллерийская подготовка, но с учётом того, что они имеют преимущество в воздухе», – сказал эксперт.
Спасибо!
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