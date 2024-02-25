Угледар придётся оставить, чтобы избежать котла – Стариков

Вадим Москаленко.  
25.02.2024 22:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1378
 
Дзен, Донбасс, Спецоперация


После занятия Авдеевки русские войска будут развивать наступление, охватывая Угледар с юга и северо-востока.

Об этом на канале «Politeka» рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После занятия Авдеевки русские войска будут развивать наступление, охватывая Угледар с юга и северо-востока....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Эксперта попросили прокомментировать информацию о том, что возникает угроза для Угледара – «важного узла обороны Донецкой области».

«Совершенно верно. Раньше они атаковали в лоб. Бахмут. Причём, здесь была стратегическая задумка, и они в неё нас втянули, и мы пошли у них на поводу. По флангам стояли десантники, а они шли в лоб. Бахмут был нашей стратегической ошибкой.

То есть, они в лоб шли, сейчас они нашли слабое место, а потом Новомихайловка наверх, там Курахово, а вниз – Угледар, вот этот Южно-Донецкий выступ. А основное направление следующего удара – это Угледарское направление, они пойдут на низ.

Снизу, с юга на север – Угледар на север, а эти с Бахмута пойдут на юг, то есть окружать нашу группировку. И таким способом, для того, чтобы обратно не попасть в котёл, нашим придётся отойти. Это их тактика, она проглядывается. Их Генштаб, Герасимов уже отработал методику, они по этой методике работают», – предупредил Стариков.

По его словам, где русские начинают наносить удары ФАБами, там жди наступления.

«Ещё есть очень страшная штука по ФАБам или КАБам. Все наши укрепрайоны выдерживают попадание 152-мм снаряда, а то, что с авиации – это в 10 раз тринитротолуола больше. Отклонение 20 метров. Если попадает в блиндаж – блиндажа нет, взводно-опорного пункта нет. Они нашли этот «порох», о котором Залужный говорил, и сейчас – где начинают летать эти КАБы, значит туда они пошли. Это артиллерийская подготовка, но с учётом того, что они имеют преимущество в воздухе», – сказал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть