Угледарский синдром может повлечь цепную реакцию дезертирства в ВСУ, – Коц

Глядя на то, как украинское командование бросает на произвол судьбы подразделения ВСУ, как это случилось в Угледаре, в войсках может начаться цепная реакция дезертирства.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коц отметил, что после бегства ВСУ из Угледара, в сети появилось много негодующих комментариев от украинских военнослужащих, оборонявших город, которые жалуются, что приказ на выход войск так и не поступил, а многие подразделения просто сдали позиции и сбежали. Военкор также подчеркивает, что при выходе ВСУ из Угледара в городе осталось большое количество брошенных раненных и убитых украинских солдат.

«Они бросили своих раненых на произвол судьбы, но им повезло дожить до прихода наших, которые сейчас их подлечат, отправят в теплую кровать с чистым постельным бельем, трехразовым питанием они обеспечены, могут даже связаться со своими родными, если будут себя хорошо вести. Это такое интересное явление, которое мне захотелось отметить, это «Угледарский синдром». Я не помню, чтобы такие откровения у нас были после потери Авдеевки или после потери Артемовска. Этого не было, и это говорит о качестве нынешней пехоты… И этот процесс с Угледара может пойти как принцип домино, когда все начнут смотреть, как та же 123-я терроборона просто оставляет позиции и уходит сотнями человек, и начинает еще митинговать, как стреляются комбаты этой террообороны, как клянут, почем зря свое командование отошедшие подразделения, – эта штука заразная, и она может цепную реакцию за собой повлечь», – заявил Коц.