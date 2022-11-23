Углубленные допросы на полиграфе и обыски: СБУ отчиталась о налете на православные монастыри

В ходе вчерашних обысков в Киево-Печерской лавре СБУ обнаружила граждан России и пророссийскую литературу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении украинской спецслужбы.

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«Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия, проводимые на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области», – рассказали в СБУ.

Всего во взаимодействии с полицией и Нацгваридией было тщательно проверено более 350 церковных построек и 850 человек.

«Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане России, находившиеся на территории объектов.

Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. В настоящее время по ним осуществляется углубленная проверка», – говорится в сообщении.