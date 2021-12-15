Угля – полно: в ДНР запустили новый энергоблок на ТЭС

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На Старобешевской ТЭС, питающей в том числе ЛНР, после сложного и продолжительного капитального ремонта запущен восьмой энергоблок.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пушилин проинспектировал результаты проведённых работ на предприятии и отметил, что это первый такой масштабный проект в сфере энергетики, и республика с ним справилась.

Примечательно, что последний капремонт на данном энергоблоке проводился ещё в 2003 году.

«Почти два десятка лет такой сложный технологический комплекс эксплуатировался без серьезных вложений. После капремонта повышена надежность работы всей Старобешевской ТЭС и в целом энергетическая безопасность нашей республики. А это – один из важнейших наших приоритетов. Тем более, что электроэнергию мы поставляем и в ЛНР – значит, на наших энергетиках лежит двойная ответственность», – подчеркнул глава ДНР.

По словам директора Старобешевской ТЭС Алексея Куцына, в ходе ремонтных работ произведена полная замена котлоагрегата, также заменили устаревший воздушный выключатель на современный электрогазовый.

Кроме того, установлена система возбуждения турбогенератора последнего поколения. Обновлено порядка 85 % всех поверхностей нагрева котла. Отмечается, что работниками предприятия была произведена уникальная операция – замена 83-тонного барабана котла энергоблока.

«В результате работ восстановлен коэффициент полезного действия, который был у блока изначально, снижен объем потребляемого топлива, продлен срок эксплуатации энергоблока», – цитирует Куцына официальный сайт главы ДНР.