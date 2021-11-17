Угольный магнат Кропачев: Донбасс погрязнет в доносах после возвращения Украине

Новости Украины

Украина не сможет вернуть Донецк и Луганск силовым путем – единственный вариант для нее – это дипломатические переговоры.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил покинувший в 2014 году ДНР олигарх Виталий Кропачев, при президенте Януковиче считавшийся смотрящим за угольной отраслью, а потом финансировавший создание украинских карательных батальонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Кропачев уверен, что в случае прихода на Донбасс украинской власти, местные жители будут вынуждены писать доносы друг на друга.

«Я в душе очень верю в это – что мы получим Донбасс назад. Я уверен на 100 процентов, что силовым методом мы его не получим, не можем его получить силовым методом. Но переговорные позиции с западными партнерами, если все-таки руководство страны каким-то образом выйдет через них на диалог с Российской Федерацией, то мы, возможно, получим именно Донбасс и Луганск», – надеется магнат.

«Люди там запуганы и говорить о патриотизме под стволами оружия очень тяжело. [Если Украина вернется], будут довольны многие, и я думаю, у нас будет проблема с ручками и с бумагой для того, чтобы все описали похождения друг друга, поверьте мне. Мы узнаем много интересного о каждом жителе Донбасса», – заявил Кропачев.