Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

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США дадут Украине «много-много Ф-16», и она остановит российское наступление.

Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы остановим российское наступление, хотя, конечно, несколько городов они возьмут. И вот когда к ноябрю оно закончится, плюс-минус, будет задан вопрос: а шо дальше. Украинцы сходили в контрнаступление, у них не получилось. Теперь у русских не получилось. Сколько вам еще таких раундов понадобится? А самое главное: сможете ли вы мобилизовать 300 тыс и гарантированно добиться еще одного пакета американской помощи?», – трепался Арестович.

При этом он уверен, что Европа будет продолжать снабжать Украину оружием.

«Меня волнует следующая российская мобилизация по технике, а наша – по людям. Мы как всегда радостно помахаемся. Мы же славяне. Надо же морду расквасить друг другу. Но где-нибудь к ноябрю-декабрю задумаемся: десятки тысяч людей полегли с обеих сторон, перспектив нет, что дальше», – паясничает Арестович.