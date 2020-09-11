11.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Образование, Одесса, Политика, Украина
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Уголовник без высшего образования стал украинским профессором


Бывший главарь запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев стал почетным профессором Одесского государственного университета внутренних дел.

Грамоту ему вручил ректор вуза, экс-замначальника УМВД по Севастополю Вячеслав Аброськин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу университета.

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Выступая перед студентами, новый «профессор» заявил о «деоккупаии Крыма» и необходимости помогать «соотечественникам»-меджлисовцам на полуострове.

«Наша главная задача – сделать все возможное, чтобы помочь нашим соотечественникам на оккупированной территории, работать с международным сообществом и работать внутри страны», – сказал Джемилев.

Назначение экстремиста, имеющего за своими плечами большое количество судимостей и «ходок» на «зону» профессором полицейского вуза вызвало иронию у экс-депутата Верховного Совета Крыма Вадима Мордашова.

«Профессором априори не может стать человек, не имеющий высшего образования, тем более специфического образования. Но Мустафа Джемилев в 60-х годах, если и учился в «Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», но даже этот сельскохозяйственный вуз не окончил, т.к. был из него исключен.


Т.е. у Мустафы-эфенди нет высшего образования даже по специальности «Ирригация и механизации сельского хозяйства», а ему присваивают звание – «почётного профессора» государственного университета внутренних дел, т.е. ВУЗа юридического профиля.

Еще более издевательски и смешно выглядит присвоение звание профессора полицейского университета человеку с уголовным прошлым, который «в анамнезе» имеет несколько судимостей и опыт отбывания сроков в местах «не столь отдалённых». Может быть, уголовник-рецидивист Мустафа там, на «зоне», получил свое «высшее юридическое» образование, что теперь на постмайданой Украине позволило ему стать «почетным проФФессором» юридического полицейского ВУЗа?», – заявил Мордашов «ПолитНавигатору».

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