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Удравшие из РФ предатели провели очередной «съезд будущих нардепов», на котором помечтали о России под властью либералов.

В частности, они обсудили освобождение из тюрем своих дружков-уголовников и передачу российской судебной системы под прямое управление Запада. Назвали сей опус «Актом об амнистии».

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Об этом рассказал по бумажке беглый нацист из группы «Русский вердикт», десять лет назад убивший мигрантов из Средней Азии, а сегодня активно поддерживающий бандеровцев Алексей Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Концептуальный подход у нас такой – всех политзаключённых мы освобождаем. Это одно из главных политических решений новой власти после Путина. Мы ориентируемся, кто такие политзаключённые, на работу правозащитного центра «Мемориал», на работу правозащитников. Списки «Мемориала» – это один из основных источников пофамильного списка тех людей, кого нужно освободить. Касательно амнистии наш подход такой, что это должна быть максимально широкая амнистия. Как до сих пор вспоминают амнистию после смерти Сталина, так и наша амнистия должна войти в историю России. Мы должны сразу показать, чем отличаемся от репрессивного путинского режима», – вещал Баранец.

Всего же предполагается амнистия десятков тысяч человек, в том числе и осуждённых по уголовным статьям. Однако некоторые категории граждан являются исключениями к амнистии. Как оказалось, Баранец и остальные власовцы боятся не отпетых уголовников, а добровольцев, принимавших участие в СВО, на которых амнистия распространяться не будет.

Кроме того, инициатива бежавших предателей предполагает установление над российским судом прямого западного руководства.

«Обязательно мы добавляем прямую ссылку на решение ЕСПЧ. Если ЕСПЧ установил, что приговор, вынесенный российскими судами, не соответствует стандартам правосудия, он обязательно должен быть пересмотрен. Это очень важное замечание, потому что сейчас решения ЕСПЧ фактически перестали восприниматься к действию российскими судами», – добавил Баранец.

Однако не всем собравшимся либералам понравился законопроект, раз даже такая публика отметила его нелегальность и никчёмность.

«Правильно ли я понимаю, что мы будем некими комиссиями, которые непонятно как формируются и из кого состоят, пересматривать судебные приговоры?», – возмутились в зале.

«Сначала нужно провести люстрации, а потом уже выстраивать судебную систему, соответствующую европейским стандартам», – ответил Баранец на претензии.

«Невозможно писать акты и законодательные документы, начиная со слов «Кроме того», «Поскольку все приговоры», «Из этого следует, как». Это не документ, его нельзя принимать», – добавила беглый юрист Елена Лукьянова.

В конце концов, самозваные депутаты решили отложить вопрос на два дня, а за это время привести бумагу в хоть немного приемлемый вид.