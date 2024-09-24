Уголовно наказуемы даже разговоры о «передаче Крыма под контроль ООН» – учёный-историк

Любовь Смирнова.  
24.09.2024 17:49
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, ООН, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Передача Крыма под контроль ООН, равно как и любой другой территории РФ, невозможна, поскольку в Конституции механизм вхождения в состав федерации есть, а выхода – нет.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание доктор исторических наук Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Крыма под контроль ООН, равно как и любой другой территории РФ, невозможна, поскольку...

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«Крым – это английский проект, и для англичан Крым имеет очень серьёзное значение. После его потери у них очень многие планы разрушились, ведь Крым был на картах государства, которое должно было образоваться на Ближнем Востоке. Не Украина, а только Крым. И в турецкой печати накануне писали в открытую, что скоро Крым будет наш. Турки об этом в открытую писали!

Поэтому тут идут игры. Но ни Турция, ни Польша не будут определять параметры договора. Да, они принимают участие, что-то Макрон говорит, что-то говорит Шольц. Но мы все понимаем, что сами договорённости как закончить этот конфликт могут быть только между двумя сторонами – это США и Россия», – подчеркнул он.

Ученый добавил, что с Украиной не может быть никаких переговоров, поскольку там нет легитимной власти. Поэтому, если консультации и идут, то только с представителями США. А их детали появятся в публичном поле только после президентских выборов в США. И предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под контроль ООН – не более, чем попытка поиграть на этом информационном поле.

«Давайте всех успокоим – ничего не будет. У нас есть Конституция, и по ней войти в состав Российской Федерации можно, механизм есть, а выйти – нет. Нет механизма выхода, вот и всё. И нарушении Конституции – это самое, как говорится, опасное. В статье 13 четко сказано даже, что упоминание об этом является конституционным преступлением. Поэтому они будут говорить всё, что угодно, можно обсуждать всё, что угодно. Но возможности для этого нет», – заключил Рябцев.

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