Уголовное расследование помешало афере со сменой номинального владельца канала Порошенко

06.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

6 июня должна была состояться продажа подконтрольного Петру Порошенко через подставных лиц украинского телеканала “Прямой” новому официальному владельцу, однако сделка была сорвана из-за возможного ареста активов канала вследствие расследования украинских спецслужб, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание “Вести” со ссылкой на источник, близкий к участникам сорвавшейся сделки.

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По данным издания, текущего официального владельца представлял уполномоченный менеджер, близкий к Сергею Тигипко. А покупающую сторону представляли бизнесмены, связанные с бизнесменом Павлом Фуксом. Собеседник “Вестей” рассказал, что в итоге сделка не состоялась.

По данным СМИ, в 2018 году Сергей Тигипко купил у подконтрольных экс-президенту Петру Порошенко структур судостроительное предприятие “Кузница на Рыбальском” (бывшая “Ленинская кузница”). Журналист Александр Дубинский утверждал, что в сделке по “Кузнице на Рыбальском” Тигипко лишь фронтирует Петра Порошенко, а фактическим владельцем продолжает оставаться экс-президент.

Украинский юрист Андрей Портнов неоднократно заявлял, что телеканал “Прямой” подконтролен Петру Порошенко, а его нынешний официальный владелец, экс-регионал Владимир Макеенко, приобрел его в интересах экс-президента. Портнов подал по этмс фактам заявление о совершении преступления в Государственное бюро расследований.

Издание “Вести” публикует документы, которые свидетельствуют об интересе Госбюро расследований к новостному телеканалу “Прямой”. ГБР изучает детали приобретения медиаресурса в 2017 году.

Если выяснится, что при покупке был нарушен закон, “Прямой”, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, передадут в управление Нацагенства по поиску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА).

Агентство, в свою очередь, выберет на конкурсе для телеканала “Прямой” стороннего управителя. То есть, СМИ, лояльно относящееся к Петру Порошенко, может оказаться в руках других владельцев и сменить коллектив.

По словам источника, ГБР расследует совершение уголовного преступления по статьям “Уклонение от уплаты налогов”, а также “Отмывание доходов”. Следователи выясняют, как весной 2017 года владелец канала Владимир Макеенко, действовавший в интересах Петра Порошенко, мог умышленно уклониться от уплаты налогов, покупая ООО “Телеканал “Прямой”, за средства, которые могли быть получены в результате совершения коррупционных преступлений. Схема могла выглядеть, как отмывание средств.

В понедельник, 3 июня, ГБР, руководствуясь необходимостью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, обратилось в АРМА с просьбой предоставить информацию относительно имеющегося движимого, недвижимого имущества находящегося в собственности Телеканала “Прямой” (компания “Парлимо Трейдинг Лимитед”, зарегистрированная на Кипре), а также в собственности директоров, главных бухгалтеров, учредителей и конечных бенефициарных владельцев телеканала.

Также ГБР запросило предоставить имеющуюся информацию относительно служебных лиц, учредителей и других связанных лиц по вышеуказанным предприятиям и открытым расчетным счетам на территории Украины и за ее пределами. Как правило, АРМА ищет в реестрах недвижимости по Украине по списку лиц. Кроме того, они налаживают сотрудничество с международными организациями за пределами Украины.

Глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что вариантом ареста канала будет лишь изъятие лицензии. А вот будет ли “Прямой” продолжать вещание – сложно понять.

“Подобных прецедентов в Украине еще не было. Могут оставить оборудование, помещение, но отобрать частоту. Офис останется у собственников, а управление частотой передадут другим лицам”, – говорит Томиленко.

По словам Томиленко есть также другой вариант – захват помещений, техники. При этом вещание канала точно прекратиться немедленно.

Петр Порошенко перед парламентскими выборами может получить очередной удар – потерять свой главный медиа рупор. Напомним, что генпродюссер канала “Прямой” Алексей Семенов буквально на днях заявил о своем увольнении. Теперь Семенов намеревается работать на ахметовском ТРК “Украина”.

“Возможно, именно начавшееся расследование против телеканала стало причиной такого решения медиа-менеджера. Поскольку в его сферу обязанностей входили также и вопросы финансирования, закупка оборудования”, – делает предположение издание “Вести”.

Канал Прямой образовался на базе телеканала “Тонис”. Именно получив “кнопку” “Тониса”, рейтинг которого на тот момент был небольшим, связанные с Порошенко новые собственники начали его раскручивать, приобретя дорогую технику и высокооплачиваемых журналистов.