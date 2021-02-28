Уголовный скандал с участием семьи Собчак получил продолжение

28.02.2021, Москва, Елена Острякова

Скандальная телеведущая Ксения Собчак оказалась замешана в громком уголовном деле, связанном с преступным выловом крабов на Дальнем Востоке. Собчак и ее мать сенатор Людмила Нарусова весной 2020 года пытались приобрести предприятие «Монерон», принадлежащее теневому «крабовому королю» Олегу Кану, который сейчас скрывается от обвинений в заказном убийстве в Японии.

Дело получило новый оборот после того, как в Хабаровске был задержан депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов по кличке Изя. Он является подельником Кана и по версии «Форбс» самым богатым депутатом в России.

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Об этом на youtube-канале «Соловьевlive» рассказал журналист Эдуард Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ксения Анатольевна должна понимать: если фамилия Кана всплывает, и Изя дает показания, ее могут позвать в Следственный комитет. Она должна будет рассказать, что ее связывает с таким непростым криминальным человеком. Не знаю, куда она побежит вместе с мамой, но объясниться придется, потому что сделка была. Кан с Пашовым придумали подключить семью Ксении Собчак, чтобы на них переписать часть активов и сохранить свой преступный бизнес. То, что сейчас будет говорить правая рука крабового мафиози всего Дальнего Востока, это очень страшно для этой семьи. Будет раскрываться интересная схема по добыче морепродуктов, которые уходили в Японию и Южную Корею, на кого и в каких банках открыты счета, кто покрывал этот бизнес и кто стоял за заказными убийствами. Это такая криминальная сага», – сказал Петров.

По его данным, Пашов уже дал признательные показания и в мельчайших деталях рассказал о том, как происходила сделка Кана и Собчак.

12 марта 2020 года Ксения Собчак и ее подруга Елена Соглаева купили половину бизнеса крабового короля России. Доли им продали бывшая жена и мать старшего сына Олега Кана – Виктория Ледукова, а также депутат Дмитрий Пашов.

30 марта 2020 года Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на имущество купленных фирм в рамках расследования уголовного дела об убийстве конкурента Кана – Валерия Пхиденко. Суд также запретил любые сделки с этими компаниями.

13 мая 2020 года сроки ареста имущества продлены тем же судом. Ксения Собчак это оспорила.