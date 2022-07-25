«Уговорили Путина» – иноагент обвинил в начале СВО выходцев из Украины

Начать СВО президента РФ Владимира Путина убедило его «украинское окружение».

Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил бежавший в Лондон политолог Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда в Москве была сильна южнорусская партия. Огромное количество выходцев с той же Украины, но при этом, как это часто бывает, они становятся большими великорусскими шовинистами, чем сами русские. Значительна роль в окружении Путина этих диаспор, людей, которые внушают ему мысль о том, что Украина страдает под какими-то вымышленными нацистами, но ощущает себя абсолютно русской землей. Роль этих людей достаточно высока. Это огромное количество людей, которые постоянно продуцируют мысли, концепты, записки, разговоры», – бредил Пастухов.