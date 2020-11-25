Угождая США, Украина несет громадные убытки – киевский экономист

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украина теряет рынки сбыта, участвуя в санкциях и портя отношения с разными странами по указке из США.

Об этом в эфире NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Участвуя в войне санкций, мы непрерывно несем огромные потери. Украине это невыгодно, и Запад эти потери нам не компенсирует. Даже та программа «Большая стройка» будет теперь под угрозой. Битум для строительства дорог мы завозили преимущественно из Белоруссии. Мы теряем разные рынки в разных странах, осложняем отношения с соседями.

Недавно осложнили отношения с Китаем – вначале пригласили их инвесторов в «Мотор сич», потом арестовали их акции. Такие постоянные действия приводят к тому, что в Украине нет и не будет каких-то инвестиций. И все – ради стремления удовлетворить стремления наших американских друзей и партнеров», – сказал он.