«Угробили 10 бригад в контрнаступлении»: признание бывшего «азовца»:

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За провал контрнаступления минувшим летом несет ответственность главком ВСУ Валерий Залужный, не посмевший перечить президенту.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе в составе неонацистского подразделения «Азов» (запрещен в РФ) Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если он был против, а президент уперся, а он понимал катастрофу человеческую, которая надвигается, то я бы лично даже в публичную плоскость вышел. Вышел же он из-за закона про мобилизацию, что на него начали собак вешать… В отставку подать. Не приняли – в отставку», – сказал экс-депутат.

«Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли 10 бригад, понимаешь? Свежесформированных, с техникой, вооружением. Заняли три с половиной посадки и полтора села. Это не версия, это факт. Он же несет за это ответственность или нет? Кто отдавал приказ командирам, Зеленский или он?», – заявил Мосийчук.