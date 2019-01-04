Угробивший КПУ Симоненко собрался на выборы – распылять голоса Юго-Востока

04.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава Компартии Украины Петр Симоненко (вопреки обещаниям майданщиков, КПУ так и не была запрещена – до сих пор присутствует в реестре Минюста) заявил о намерении участвовать в выборах президента 2019 года. Соответствующее решение он объявил в специальном видеообращении, записанном, якобы, по итогам некоего проведенного съезда.

Наблюдатели полагают, что Симоненко пошел на сговор с националистическим режимом, в интересах которого, чтобы голоса жителей Юго-Востока были распылены, и во второй тур президентских выборов не смог попасть условный противник бандеровского курса.

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«Мы же с вами прекрасно понимаем, что двинуть в президенты Петру Николаевичу Симоненко, лидеру украинских коммунистов, «посоветовал» Петр Алексеевич. И хорошо при этом заплатив. Симоненко – технический кандидат Порошенко. Он также будет размывать электорат Юго-Востока вместе с Вилкулом. Вы же понимаете, что без Порошенко С-14 и прочие нацики разогнали бы этот съезд по заданию СБУ к чертовой матери», – рассуждает политический обозреватель Александр Чаленко.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров обращает внимание, что возвращение Симоненко в публичную политику свидетельствует и о том, что дела у правящего режима идут неважно.

«Режим настолько боится потерять власть, что даже напрямую выступил против собственной декоммунизации. Очевидно, что практически запрещенная КПУ не стала бы выдвигать Симоненко в президенты и подвергать его опасности расправы без предварительной договоренности с Банковой. Насколько я ошибаюсь, покажет его регистрация в ЦИК», – комментирует Азаров.

Напомним, что Симоненко во времена президентства Виктора Януковича вошел в правящую коалицию с олигархической Партией регионов, за что представители КПУ тогда получили ряд денежных должностей, например, руководство таможней.

КПУ оставалась в союзе с «регионалами» даже когда последние выступили с лозунгами о европейской интеграции и подготовке соглашения об ассоциации с ЕС.

После государственного переворота 2014 года фракция КПУ продолжала посещать заседания Верховной Рады, помогая легализовать незаконные решения по назначению майданщиков на государственные должности.

Ранее Россия ввела санкции против членов Оппозиционного блока, отказавшихся поддержать выдвижение кандидатом Юрия Бойко и объединение с Виктором Медведчуком. Близкий к Медведчуку киевский политолог Михаил Погребинский считает, что, таким образом, Москва делает сигнал украинским политикам о необходимости договориться ради выхода во второй тур условного представителя Юго-Востока, поскольку в противном случае жители Украины будут выбирать из представителей националистического лагеря.