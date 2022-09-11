Угроза катастрофы: ВСУ готовятся ворваться в Донецк

Источники из Донбасса сообщают о возможном приготовлении ВСУ к прорыву непосредственно в Донецк.

«Основным направлением удара всего большого плана контрнаступления является не Херсон и не Харьков, а именно Донецк, утрата которого как в медийном так и в стратегическом плане может стать крахом для всей Специальной военной операции», – предупреждает донецкий блогер и музыкант Пётр Лундстрем.

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Он приводит тревожные данные:

«Сообщают, что в н.п. Красногоровка идет крупное сосредоточение сил противника. Что интересно, много техники песчаного окраса без характерного камуфлирования присущего формированиям ВСУ.

Также «местными жителями» зафиксировано более трёхсот военнослужащих разговаривающих только на английском языке и имеющих камуфлированное форменное обмундирование типа «мультикам», то есть предположительно представители иностранных ЧВК.

Информация верная.

Противник растягивает наши резервы по флангам (Херсон, Харьков) оголяя центр (Донецк).

Основные два удара предположительно будут нанесены на Донецком направлении.

Первый удар будет нанесен в ночное время в районе Угледара/Красного Партизана с целью перерезать трассу Мариуполь-Донецк и отвлечь имеющиеся на донецком направлении ресурсы для нейтрализации этого прорыва. Он будет происходить в течение суток.

На вторые сутки с целью нейтрализации скрытого управления войсками (СУВ) будет нанесен второй удар – прямо по Донецку. Вероятнее всего, это произойдёт на авдеевском направлении, так как там имеется крупный транспортный узел – ДКАД (направление Ясиноватая-Макеевка).

Исходя из анализа харьковской стратегии применения подразделений, командующими операциями ВФУ используется в первую очередь тактика прорывов с использованием механизированных подразделений, что скорее всего подразумевает попытку прорыва на направлении Ясиноватая-Макеевка по асфальтовым дорогам и блокированию трассы Донецк-Макеевка, что приведёт к оперативному окружению Донецка.

Дополнительный удар предположительно будет развиваться по направлению Первомайское/Водяное-Пески-Донецк», – сообщает автор.