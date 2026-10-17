Мигранты остаются базой для вербовки и осуществления терактов в России и на постсоветском пространстве, и во многом тут – вина правящих элит Средней Азии.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает обозреватель Айнур Курманов.

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..Понятно, что новые потоки молодых мигрантов из Казахстана и Средней Азии, ряд из которых вынуждены работать нелегально или на очень невыгодных условиях, и, к тому же, не имеют перспектив трудоустройства и получения достойного образования на родине, являются почвой для взращивания религиозного экстремизма. Этим фактором пытаются воспользоваться как западные спецслужбы, так и националисты, пантюркисты-«проповедники».

Проблема приобрела уже совершенно новый и зловещий характер, связанный с социокультурной деградацией, разрушением системы образования, преднамеренной декоммунизацией и выдавливанием русского языка, когда демонизируется Советский Союз, а общая история представляется властями и учителями в школах, как период сплошного «геноцида» и «голодомора». Такой политикой воспитаны уже тысячи молодых безработных, ставших идейными озлобленными русофобами, считающими виновниками своего сегодняшнего положения русских коммунистов из прошлого и нынешнюю Россию.

И они же едут на заработки в ненавидимую ими страну, где устраивают акты саботажа, нападений, сколачивают ячейки, а затем стараются попасть на фронт на стороне ВСУ или вовлечь в противоправную деятельность новоприбывших. В связи с этим иными цветами заиграли и этнические сообщества в разных регионах России, которые теперь – не только рассадники криминала, но и основа для организации широкой подрывной деятельности, координируемой из-за рубежа.

Интересно, что оказывала содействие этому процессу многие годы под видом правозащитной активности и такая британская структура как Amnesty International, которая под прикрытием «содействия социальной адаптации в стране временного пребывания» участвовала в разработке методик проникновения и оседания через серые схемы трудоустройства.

Киев также активно играет на этих настроениях и даже создал специальный Департамент МИДа по работе со Средней Азией. Задача – усиление обработки потенциальных трудовых мигрантов, в том числе, для вербовки с целью участия их в боевых действиях.

Успешным ходом для свидомых стало распространение в 2024-м году посольством Украины в Таджикистане объявления о вступлении в Интернациональный легион. В соцсетях это сообщение получило большой резонанс.

И работа украинцев с местными националистами и пантюркистами уже имеет плоды. Дело дошло до того, что в Казахстане многие из числа обработанных в русофобском духе открыто поддержали атаки БПЛА ВСУ на собственную же нефтетранспортную инфраструктуру.

И в ситуации, когда обозначились первые симптомы улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, и может произойти смягчение антироссийских санкций, спецслужбы Великобритании вполне способны устроить руками завербованных украинцами исламистов из среднеазиатских республик новый кровавый «Крокус-сити-2».

При этом Киев даже не будет особо скрывать своё участие в этом – именно для того, чтобы сделать переговоры по заключению мира в среднесрочной перспективе невозможными.

И в этом смысле боевики-террористы «нового поколения» из числа жителей Средней Азии и Азербайджана, являющихся государствами членами Организации тюркских государств, превращаются в особый фактор риска и инструмент эскалации на всём постсоветском пространстве, а не только в России. Тем более, что в нём кровно заинтересованы сейчас Лондон и Брюссель.

На фоне сделок по передаче месторождений редкоземельных металлов в Средней Азии американским, британским и европейским корпорациям и активизации форматов С5+1 и С5+ЕС западные разведки не только наращивают своё присутствие, но и расширяют сеть террористических ячеек.

Недавно мы уже сообщали о факте заброски групп исламских боевиков-диверсантов в Казахстан, подготовленных офицерами ЦРУ и МИ-6 в лагерях Мавритании, – именно с целью последующего шантажа и давления на Акорду.

Плюс Николай Патрушев неоднократно предупреждал руководство республик Средней Азии о том, что те, кто воевал в составе легиона «Туран» и в националистических формированиях ВСУ, прошли в последующем обучение в специальных школах и частично были заброшены в северный Афганистан, а частично – готовятся к возвращению в свои родные республики – уже для подпольной работы. Но пока местными властями так ничего и не сделано в этом направлении, а мы видим лишь сообщения об арестах одних только участников СВО по наводке СБУ.

Хотя сами американские эксперты из аналитического PONARS Eurasia признались, что «возвращение на родину воюющих в рядах ВСУ радикалов сопряжено с угрозой для общественной безопасности, особенно с учетом при обретения боевиками навыков применения современного оружия, включая БпЛА». Это говорит лишь об одном: элиты республик региона попросту не осознают угрозу и степень стремительной исламизации масс молодёжи.

Они полностью забросили эту тему и не хотят решать проблемы безработицы, даже не думая, что будут делать в случае возвращения миллионов своих сограждан, зато пускают на свой рынок и отдают целые сектора экономики европейским, британским и американским компаниям. Фактически этим сами создают базу для социального взрыва и религиозного экстремизма, не желая с ним бороться.

На этом они и погорят, что уже демонстрирует Азербайджан, где сотни тысяч школьников и их родителей протестует против запрета на ношение хиджабов. Многие годы размывалась светскость государства и происходила украинизация, что и приводит к массовым выступлениям. Заслон же в виде законодательства против этих явлений не был поставлен. Хотя дело, конечно, не только в том, чтобы только ужесточить уголовный кодекс и провести комплекс мероприятий по профилактике или по отработке потенциальных боевиков, но в осуществлении продуманной социальной, культурной и образовательной политики с отказом от компрадорского курса.