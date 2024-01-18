«Угроза национальной безопасности» – в Думе обеспокоились оттоком населения из сёл

Владимир Гладков.  
18.01.2024 19:20
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Строительство


В России продолжается отток населения из сёл, а правительство продолжает вкладывать основные усилие в развитие городов.

Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы заявил депутат от КПРФ Михаил Авдеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В России продолжается отток населения из сёл, а правительство продолжает вкладывать основные усилие в...

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«Согласно указу президента, достижение целей государственной политики в сфере сбережения народов России и развитие человеческого потенциала обеспечивается путём создания комфортной среды проживания во всех населённых пунктах, развитие их транспортной и энергетической инфраструктуры.

Однако, если мы посмотрим на распоряжение правительства РФ «О стратегии пространственного развития России», мы увидим, что приоритетом стратегии является развитие именно городских агломераций, и даже не прилегающих к ним территорий», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что развиваться будут, в первую очередь, «опорные населённые пункты», а сёла продолжат вымирать.

«У нас с недавнего времени пошла тема «оптимизации», когда сокращают различные медицинские, образовательные, управленческие организации. Сейчас мы можем столкнуться с оптимизацией населённых пунктов, когда будут определяться «опорные населённые пункты», а все остальные будут бросаться.

Если мы посмотрим перечень «опорных населённых пунктов», а их около 1800, то они практически совпадают с райцентрами. И каким тогда образом обеспечить инфраструктуру сельских населённых пунктов, доступность медицинской и образовательной помощи жителям. И как преодолеть концентрацию субъектов экономической деятельности в столичных агломерациях?

Мы видим, как со всей страны население стягивается в столичные агломерации, райцентры, областные центры. Закрываются школы, поликлиники. И постепенно происходит отток населения.

Это вопрос национальной безопасности России, потому что от того, будут ли жить люди в сельской местности, зависят не только вопросы демографии, но и то, кому будут принадлежать эта территория», – добавил Авдеев.

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