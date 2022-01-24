Угроза «нападения Путина» даёт первые результаты: В Раде заговорили по-русски

24.01.2022  15:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

У России не должно быть никаких оснований для вторжения ради защиты русскоязычного населения Украины.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от президентской фракции «Слуги народа» Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России не должно быть никаких оснований для вторжения ради защиты русскоязычного населения Украины....

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Примечательно, что парламентарий говорил на русском языке.

«МИД РФ заявило об ужасающих масштабах нарушения прав русскоязычных. Я являюсь русскоязычным. Русский язык – мой второй язык, я думаю на русском, разговариваю в быту на русском. Я, как и миллионы русскоязычных сограждан, не ощущаю никаких препятствий в реализации своего права говорить на том языке, на котором я хочу. Говорю специально на русском, чтобы было понятно и у нас, и за границей для того, чтобы было понятно, что нет никаких оснований для защиты, тем более извне, прав каких-либо украинских сограждан по языковому или какому-либо ещё принципу», – заявил Гетманцев.

Отметим, что на самом деле депутат врал – хотя бы потому, что именно при его шефе Владимире Зеленском вступили в действие нормы языкового законодательства, нарушающие конституционные права миллионов русскоязычных Украины.

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