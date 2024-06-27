«Угроза нарастает»: России придётся возвращаться к лозунгу «Всё для фронта, всё для победы» – Алкснис

Максим Столяров.  
27.06.2024 19:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Большинство жителей России не понимают реальной угрозы, нависшей над их государством.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталинград» заявил экс-депутат Верховного совета СССР Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство жителей России не понимают реальной угрозы, нависшей над их государством. Об этом в...

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«Мы называем это терактами и прочее, а идёт война. И в ходе этой войны Украина использует Запад для того, чтобы нанести нам это стратегическое поражение. Которое повлечёт за собой утрату государственности России и прекращение её существования», – сказал он.

«Но большинство наших сограждан не понимают, что эта угроза уже стучится в окна и двери. Все считают, что там идёт какая-то войнушка, на Украине, но всё хорошо, ещё немножко подождать. И будем праздновать победу на Крещатике.

А реально… с каждым днём угроза российской государственности возрастает. Рано или поздно придётся возвращаться к знаменитому лозунгу «Всё для фронта, всё для победы», – подытожил эксперт.

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