13.06.2018, Донецк, Александр Гусар

2 644 просмотров

Угроза наступления в Донбассе: ДНР готовит вторую линию обороны

Защитники Донбасса не рассчитывают, что украинская группировка перейдет в масштабное наступление во время Чемпионата мира по футболу, тем не менее, армия ДНР на всякий случай готовит вторую линию обороны.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал офицер управления с позывным «Баку».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«ПолитНавигатор»: Как вы считаете, на какие действия могут пойти ВСУ перед Чемпионатом мира по футболу или во время его? Будет это полномасштабное наступление или какие-то провокации на отдельных участках фронта?

Баку: Судя по инженерно-фортификационным работам, проводимым со стороны противника, я не думаю, что они предпримут полномасштабное наступление, хотя возможны прорывы групп ДРГ.

Линия соприкосновения у нас очень плотная и развернуть полностью наступление в нашем районе у них не получится. Также и у нас проводятся фортификационные работы, мы также копаем наши позиции, углубляем окопы, строим блиндажи. На всякий пожарный готовим вторую линию обороны, хотя я уверен, что она нам не пригодится. Работы ведутся, люди хоть и устали, но они прекрасно понимают, что чем глубже закопаемся, тем лучше сохраним свою жизнь.

«ПолитНавигатор»: Что-то можете пожелать солдатам ВСУ?

Баку: Я понимаю и солдат ВСУ, но хочу им сказать, что рано или поздно эта война закончится, рано или поздно поменяется правительство Украины. Будучи сейчас героями, воины ВСУ, как бы вы потом не оказались преступниками, потому что мне, всё-таки, кажется, что воевать против своего народа и убивать его – это большое преступление.