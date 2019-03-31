Угроза неадекватных действий Порошенко резко возросла

31.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко постарается сделать максимум для того, чтобы перенести второй тур выборов, назначенный на 21-е апреля, на неопределенный срок.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что Порошенко лишился шанса переизбраться на второй срок, потому может пойти на радикальные шаги, чтобы сохраниться у власть как можно дольше.

«Петр Порошенко сделает всё от себя зависящее для того, чтобы перенести второй тур выборов с 21 апреля – потому как практически гарантированно в нём проигрывает. Избиратели Тимошенко, Бойко и Вилкула в своём абсолютном большинстве отходят Зеленскому. Действующему президенту остаётся рассчитывать только на электорат вечно непроходного Гриценко. Но это даёт ему максимум 25-30% с учётом мультипликации во втором туре… Порошенко теперь уже точно не избираем. Ему только войну остаётся начать и вернуть военное положение в стране, отсрочив выборы на неизвестный срок. По-другому никак», – пишет Бондаренко.

Политолог также подчеркнул, что состоявшийся первый тур выборов окончательно «похоронил» экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, поставив под угрозу и вероятность прохождения ее партии на грядущих парламентских выборах: «Для Юлии Тимошенко эти выборы стали лебединой песней. Последний шанс стать президентом ЮВ упустила. Наверное, к счастью для всех (с учётом её взрывоопасности). Блок Юлии Тимошенко может не преодолеть избирательный барьер на осенних выборах Верховной Рады. Падение будет лавинообразным».