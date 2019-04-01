Угроза новой войны в Донбассе резко возрастает в ближайшие 20 дней

01.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В ближайшие 20 дней, оставшиеся до второго тура президентских выборов на Украине, резко возрастает угроза начала масштабных боевых действий в Донбассе, что было бы выгодно для Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается Порошенко, его ничто сейчас не спасёт, кроме провокаций или ещё. Важно, чтобы он снова ничего не поджёг и не изуродовал, потому что он за пять лет столько натворил.

И главный лозунг – избежать новой войны. Порошенко, я не исключаю, за эти 20 дней пойдёт на новые провокации на юге, Донбассе. Нам быть предельно аккуратными надо, осторожными и предусмотрительными, всё сделать, чтобы эти провокации не сыграли злую шутку, в том числе, и с нами, и на Украине», – подчеркнул политик.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также добавил, что американские кураторы Порошенко делают всё, чтобы сохранить своего ставленника на президентском посту.

«Я знал заранее, что возможности президента Порошенко выше, как и желание западных благодетелей его выгородить, они этим уже занимаются. Уже рассказывают, как будто бы они ничего не знают об Украине, что, на самом деле, у него шансы высокие победить, благодаря его опыту и так далее. Это не кто-нибудь, не блогеры, это «Times» пишет. Это всё операция по попытке своего парня, всё-таки, каким-то образом сохранить.

По поводу Зеленского. Чтобы Зеленский вышел из этой колеи, это было бы очень сложно. Он уже успел своими заявлениями дать понять, что он свой, буржуинский.

Весь вопрос в том, что есть разные, конечно, ставки, разные участники. Если там какому-нибудь Трампу абсолютно все равно, кто будет президентом на Украине, потому что он уверен, что все равно эта Украина у него в кармане, то какому-нибудь Волкеру и его подчинённым, или вдове Маккейна важно, чтобы это был именно Порошенко, потому что они с ним связаны», – отметил Затулин.

«А теперь, что касается непризнания итогов выборов. Действительно, я убеждён, что Россия не должна признавать итоги этих выборов, конечно, когда они завершатся, не сейчас, в процессе. Но уже и сейчас достаточно оснований: репрессии в отношении кандидатов, которые не нравятся правящей элите, нежелание их зарегистрировать, в том числе, Компартию Украины. Разве это демократические выборы? Давайте не будем обольщаться», – резюмировал Константин Затулин.