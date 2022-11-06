Угроза отступления российской армии из Херсона: Ситуация остаётся крайне тревожной

Новости Украины

Украинская пропаганда продолжает убеждать, что российская армия будет вынуждена оставить Херсон.

«Это проблемный для них город в плане удержания… Обеспечивать войска там очень сложно, очень сложно доставлять туда. Группировка большая 20-25 тысяч человек, их надо кормить, поить, убирать раненых, доставлять их в места, где можно им оказать помощь… Чтобы каким-то образом удержать этот коридор из Крыма в Россию через Приазовье, они, по всей видимости, на этот шаг пойдут. Если они на него не пойдут, то наши войска просто их обескровят на этом правом берегу, просто возьмут в плен или уничтожат», – заявил в эфире телеканала «Дом» бывший замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

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Прогнозы об отступлении российской армии можно было бы списать на то, что украинская пропаганда выдает желаемое за действительное.

Однако российские политики продолжают публиковать тревожные свидетельства.

«Да, на сегодняшний день город не оставлен. Но риск, что такое решение (именно политическое) будет принято, велик. В связи с этим хочу сказать, что не вижу ни одной причины для этого решения и ни одного плюса, который мы могли бы из него извлечь. Уйти из Херсона и понести колоссальные, я бы сказал невосполнимые репутационные потери, которые мы принесём себе сами, без боя оставив землю, которую месяц назад красиво признали своей— абсурд… Уйти из Херсона — фактически поставить Крым под удар. Каховская ГЭС станет легкой целью, и нет сомнений, что полуостров снова останется без воды. Уйти из Херсона — отказаться от Николаева и Одессы, играющих важнейшую роль в привлекательности Украины в глазах Запада. Если Херсон будет оставлен, все поймут, что никуда дальше мы не пойдём. Более того, скорее всего и в Херсон не вернёмся. Оставить город без боя и брать его потом с боем, форсируя Днепр — две большие разницы», – пишет в своем блоге первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

По его мнению, сложности со снабжением херсонской группировки, хоть и есть, но не являются непреодолимым:

«Сводки с фронта свидетельствуют о том, что ВСУ не наступают и не собираются. Разговариваю со знакомыми с Украины, сотрудниками серьёзных украинских ведомствах и организаций. В один голос говорят, что ситуация на фронте за последний месяц кардинально поменялась. ВСУ с трудом удерживают позиции, и желания и мотивации наступать нет ни у ВСУ, ни у наемников. Грязь, открытый плацдарм, который простреливает наша артиллерия и авиация, делают наступление невозможным… Слова Суровикина о возможных трудных решениях воспринимались как правильные только в тот момент. Но ситуация кардинально поменялась, наши перестали отступать, где-то наступают— сегодня общество не поймёт очередной передислокации. Не секрет, что у Суровикина много врагов в МО, ждущих, что он споткнётся, другие специально подталкивают к неправильным решениям. Добровольная сдача Херсона поставит крест на карьере главкома».

Политик также уверяет, что оставление Херсона в обмен на какие-либо политические договоренности приведет к тому, что Россию в очередной раз обманут, что обернется политическим кризисом:

«Общество много месяцев нагнетают важностью поддержки СВО, провели мобилизацию, непросто под санкциями. Добровольная сдача теперь уже российских территорий будет воспринята как предательство».

Похожее мнение у публициста Егора Холмогорова:

«Давайте поговорим про пресловутую «сдачу Херсона» всерьез. Будем откровенны – эта сдача будет катастрофичной именно с военной точки зрения. Мифический «прочный фронт по Днепру» именно для нас – катастрофа. При установлении фронта по Днепру стороны сядут в оборону. Преимущества в обороне имеет та сторона, которая лучше умеет обороняться. У кого в этой войне с обороной хорошо, а у кого – не очень, кто может месяцами небольшими силами оборонять каждый дот, а кто добровольно оставляет сотни километров – мы уже поняли. То есть фронт по Днепру выгоден Украине. Украина, разместив там небольшие, готовые к обороне силы, сможет снять с этого фронта сотни тысяч солдат и создать перевес на других участках фронта. При этом Россия аналогичное снятие осуществить не может, поскольку с нашей стороны прикрываются жизненно важные органы – Крым, крымский коридор, выход к Азову и тд. То есть мы снимать с этого участка войска, надеясь на прочность обороны, не сможем – цена ошибки бесконечно выше, а наша уверенность в своей обороне – ниже. Посему сдача Херсона имела бы на выходе гарантированную катастрофу в Луганской республике и под Энергодаром. Да и на самом Днепре без гарантий. Так что «военные соображения» в пользу сдачи Херсона – это форменная глупость. А «политические соображения» – ну сами понимаете».

По мнению бывшего главы ЛНР политтехнолога Марата Баширова, сдача Херсона запустит обрушение рейтинга власти в России.

«Давайте представим, что Россия подписала какой-то документ с Украиной при посредничестве Запада, скажем условно, – 11 ноября, и заморозила военные действия. И в нем есть пункты, которые говорят о том, что мы должны уйти из территорий, которые уже включены в состав России. Например, Херсон. С одной стороны – ура, войне конец, 300 тысяч вернутся домой. С другой стороны, множество реперных юридических моментов. Да-да, патриотическая элита есть не только в инфо/поле, она есть и во власти. И эта часть сделала невероятное: провела референдумы и закрепила в Конституции России присоединение четырех новых субъектов РФ. Таким образом принуждая МО, Правительство и другие федеральные органы защищать граждан этих «областей» России. И вот, кто-то (а кто на самом деле такое подпишет?) ставит подпись, и такое событие надо объяснять. Уровень «непонимания» населения будет гигантский, такой, что рейтинг любого, ага – любого, рухнет».

О сложной ситуации с Херсоном пишет в своем блоге и депутат Госдумы Константин Затулин, который отказался от визита в новый субъект РФ на полпути к его столице:

«Я в Севастополе, в Крыму. Проехал из округа всю Кубань и Крымский мост, чтобы вновь побывать в Херсоне, где, без преувеличения, решается сегодня судьба военной операции. Увидел и услышал в Крыму достаточно, чтобы отказаться от своей затеи. Врать стыдно, а помочь на месте ничем не смогу… Для России сегодня все зависит от борьбы на Украине за Украину. Я ехал, чтобы убедиться, что мы будем биться за Херсон, а значит за Николаев и Одессу, за выход к Приднестровью. После того, как кости Потемкина вывезли из Херсона, возникли сомнения. Не знаю, как с ними жить».

Военкор Юрий Котенок подчеркивает, что Херсон можно и нужно удержать.

«Молодежь не читала классическую «Малую землю» Леонида Брежнева? А зря. Там наш десант уцепился за клочок земли, который был меньше квадратного километра, после чего оттуда было развито наступление, и в результате был освобожден Новороссийск. А с развитием наступления в течение недели разом перепрыгнули на Керчь. Это классическая десантная операция. Под Херсоном у нас плацдарм — десятки, если не сотни км. Но кто-то рассказывает, что нужен отход с невыгодных рубежей и т.д., и т.п., и мн.др. Для чего это делаем? Вывод оттуда войск с военной точки зрения необъясним. Даже если ты сейчас не можешь наступать, ты просто лишаешь себя возможности наступать в будущем, закрываешь вообще вопросы об Одессе и Николаеве… И самое главное — сдавать Херсон без боя нельзя хотя бы потому, что он этого не заслужил. Его только вернули в Россию ценой тысяч жизней, увечий, кровью и потом наших солдат и офицеров, всех, кто встал в строй, защищая Россию. Сдача Херсона — торжество пораженческой логики, под которую можно вписать любой приграничный и не только город РФ. Бьют по Донецку каждый день, обстреливают Белгород, люди страдают. Неужели и оставлять их, Россия же большая? Неужели такая логика имеет место быть? Если так, то ситуация гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд».