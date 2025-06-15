Угроза падения Харькова: русские сделали выводы из первых горьких уроков СВО – украинский генерал:
Российская армия сделала выводы из ошибок первых недель СВО и теперь применяет новую тактику.
Об этом заявил бывший командующий Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос.
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«Они достаточно серьезно обожглись в 2022 году на Киеве, Лисичанске, Северодонецке. Тогда поняли, что городские лобовые бои особого эффекта не дают. А Бахмут стал самым жестким уроком. Но они не особо пострадали, потому что использовали не регулярные войска, а ЧВК…
Они четко поняли: нахрена биться лбом в двери, когда эти двери можно обойти? Они начали это системно делать с 2023 года. За счет охвата определенных участков, городов, сел, они перерезают логистику и вынуждают нас принимать решение – оставлять людей, которым мы не можем поставить еду, воду, боеприпасы, пополнение, или нужно отходить», – сказал Кривонос.
По его словам, в Курской области ВСУ допустили иную ошибку – ВС РФ знали о небольшом числе дорог на территории, оккупированной украинцами, пригодных для военных, – расчеты дронов взяли их под контроль, перерезав логистику бандеровцев.
«Не понимаю, почему за полгода нахождения там не было построено дополнительных дорог, которые бы позволили расширить эту сеть. Меня настораживает ситуация по Харькову, не хотелось бы подсказывать врагу… Городские бои в Харькове, как и в Сумах, – это достаточно большая проблема. А вот обойти Харьков и блокировать… Причем, чем больше город, тем проще его лишить нормальной жизнедеятельности. И тогда это становится обузой – нужно принимать решения», – заключил он.
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