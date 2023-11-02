Угроза ракетных атак на Крым сохраняется, но конец ударов близок – Скотт Риттер

Пока у Украины есть ракеты дальнего радиуса действия, шансы на поражение ими целей в Крыму и Севастополе остаются велики – в мире нет идеальных систем ПВО. Но Россия постепенно выводит из строя украинскую авиацию, и никто не может понять, как.

Об этом заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер в программе «Большой вопрос» на «Первом севастопольском», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Запад продолжает снабжать Украину современными ракетами Storm Shadow, SCALP, ATACMS – любой российский город и военные объекты, находящиеся в радиусе действия ракет, оказываются в зоне риска. Российские ПВО хорошо организованы и готовы сбивать ракеты, вы это видели в Крыму. Но странно думать, что у Украины не будет успеха, так как они используют современные ракеты и вооружение. Запад даёт советы Украине, а их разведка используется в режиме реального времени. Если Россия совершает ошибку, а никто не совершенен, все делают ошибки, особенно во время войны, Запад выявляет эти ошибки и выдаёт их Украине. И есть хорошие шансы того, что украинцы предпримут удачную атаку против Севастополя и Крыма»,- считает он.

По словам эксперта, это не стратегические атаки – это чуть больше, чем упражнение в пропаганде, когда Украина говорит: смотрите, мы можем совершить ракетные удары по России, и Севастополь и Крым будут охвачены страхом.

«Но это не имеет влияния на дальнейшее развитие битвы – Россия продолжает контролировать инициативу. До сдачи Украины, до того, как это вооружение будет ликвидировано на складах Украины, эти атаки будут продолжаться. И иногда ПВО может не сработать. Это война и, к сожалению, жители Севастополя и Крыма живут в зоне военных действий. Я думаю, что ваши люди достаточно стойкие, смелые и сильные для того, чтобы этому противостоять. Я не думаю, что украинцы могут сломать их дух, и я не думаю, что украинские атаки будут иметь какое-то значительное влияние на российских военных», – отметил Риттер.

По его словам, рапорты Минобороны России об уничтожении 37 украинских самолетов за месяц имеют под собой абсолютно реальную почву: ни США, ни Украина не знают, какими ракетами и откуда сбивают истребители.

«Да, такая информация должна вызывать обеспокоенность в определённых кругах. Русские достаточно сдержанны и не говорят конкретно, что они делают, и я понимаю почему – никто не будет облегчать задачи иностранной разведке. Но факт остаётся фактом: Россия достигла важного успеха на поле боя благодаря новым технологиям и подходам. Это обнуляет многое, что старается сейчас сделать Запад с украинскими Военно-воздушными силами», – подчеркнул эксперт.

На протяжении всего конфликта Военно-воздушные силы Украины действовали свободно на своей территории, и Россия не могла остановить их работу.

«Что сделал Запад? Он использовал преимущества того, что украинские воздушные силы способны действовать внутри украинской территории далеко за пределами фронта. Их можно снабдить ракетами дальнего действия, и они смогут повлиять на ведение военных действий. Что сейчас делает Россия? Некоторые считают, что Россия запускает ракеты класса «воздух-воздух», другие считают, что это ракета «земля-воздух». Россия не говорит, что это конкретно, но Россия смогла их запустить, они не были обнаружены. На российских самолётах нет активных бортовых радиолокационных станций, которые бы подавали сигнал, что делает такие самолёты невидимыми. Непонятно, откуда ракеты запускали, и украинские самолёты просто падали с неба. Если украинские лётчики выживали, они говорили: я не понимаю, что с нами произошло. Если вы американец или лётчик НАТО, вам всегда говорят, что Россия может быть сильна на земле, но НАТО сильнее в небе. Но теперь стоит вопрос, так ли это? И использовала ли Россия технологическое превосходство, сделала ли она шаг вперед относительно достижений Запада в этой сфере? Для Запада это серьёзная проблема. Я пока не вижу никого, кто сказал бы, что это не правда. Часто в прессе появляется информация, что это преувеличение или ложные данные, но на данный момент это достаточно серьёзно – украинские самолёты сбивают в небе, и никто не знает, как», – подчеркнул американский эксперт.