Угроза размещения «Гарпунов» в Николаеве и Одессе должна быть купирована – военный аналитик

Одесса, Николаев, Запорожье – города стратегической важности для РФ: от них зависит судьба Крымского полуострова и Черноморского флота.

Об этом в эфире «Звезда» заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что ВС РФ должны действовать на упреждение, не позволяя ВФУ фортифицировать Одессу и Николаев.

«В стратегическом и экзистенциальном смысле нужно рассматривать эту проблему по одной простой причине. Если они получат «Гарпуны» (противокорабельные ракеты – ред.), MGM-140 (американские оперативно-тактические ракетные комплексы – ред.), и это все будет размещаться в Николаевской и Одесской областях, то эта угроза должна быть купирована в любом случае. Это – угроза Крыму, Черноморскому флоту», – поясняет Ераносян.

Военный обозреватель подчеркнул необходимость скорейшего референдума в Запорожской области.

«Что касается референдумов (на освобождённых ВС РФ территориях – ред.) то здесь нужно этот регион (Запорожье – ред.) рассматривать в стратегическом плане. Там – Энергодар, там – Запорожская АЭС, там – Новокаховские шлюзы находятся, есть обеспечение Крыма водой и т.д.

В любом случае, это – угрожающее направление для нас, поэтому мы его рассматриваем как одно из направляющих главного развития нашей спецоперации», – подчеркнул он.