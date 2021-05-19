«Угроза сохраняется»: в апреле всё было готово для нападения ВСУ на Донбасс – Стрелков

19.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Весной этого года Украина планировала полномасштабное наступление на республики Донбасса, вплоть до подготовки и переброски подразделений, которые должны были обеспечить комендантский час и фильтрационные действия.

Об этом в эфире интернет-канала «Свободная пресса» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, остановила планы Киева переброска российских войск к границам Украины.

«С января по начало марта Украина гнала в больших количествах войска на Донбасс и выстраивала наступательную конфигурацию, причем с весьма серьезными планами. Подтягивались не только войска, потягивались подразделения, которые должны были осуществлять комендантский режим на занятой территории, подтягивались подразделения СБУ, которые должны были осуществлять фильтрационные действия на территории, как они считают, освобожденной.

То есть, готовились к серьезной наступательной операции. Российская Федерация подогнала свои войска к границе – они эту подготовку прекратили фактически на стадии полной готовности. У них к апрелю, к распутице все было готово и вопрос стоял только в распутице», – заявил Стрелков.

При этом, он уверен, что украинские войска не были отведены далеко от линии фронта и Киев все равно планирует провести наступательную операцию.

«Рано или поздно Украина в наступление пойдет, когда сочтет для себя это выгодным или безопасным, и получит на это добро и команду из Вашингтона. Когда это произойдет, я не знаю. Этой весной этого не произошло, но это совершенно не значит, что это не произойдет в этом году или в будущем», – считает Стрелков.