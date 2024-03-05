Угроза в Черном море: вопрос Приднестровья выходит на первый план

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Перед Россией стоит важная задача – нивелировать угрозу, которая исходит от Украины в акватории Черного моря. И здесь на первый план выходит вопрос Приднестровья, где НАТО будет стараться создать для России второй фронт.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что план по Приднестровью изначально закладывался в ход проведения специальной военной операции. И если бы специальная военная операция достигла бы политических целей быстро и оперативно, еще во время переговоров в Стамбуле, вопрос на ближайшие годы о воссоединении с Приднестровьем вообще бы не стоял. Но сейчас, когда перед Россией стоит очень важная задача нивелировать угрозу, которая исходит от выхода Украины к морю, а угроза для нас, для Черноморского флота, вообще для какого-то спокойного перемещения военных или гражданских судов в черноморской акватории, либо решать этот вопрос военным путем. Но, как видим, Россия не спешит заниматься так предметно», – отметил эксперт.

По его словам, все зависит от того, насколько НАТО спровоцирует ситуацию, поскольку участь Молдавии изначально была предрешена – ею пожертвуют, как только возникнет нужда оттянуть ВС РФ.

«На мой взгляд, Молдавия сейчас главный инструмент, который еще не использовался альянсом против России. Они приберегли этот инструмент на потом, когда нам будет казаться, что все хорошо получается, подразделения идут вперед, украинская линия сыплется и так далее. Они могут открыть некий такой второй фронт такого геополитического характера, использовать Молдавию, как аэродром подскока. Либо ее воздушное пространство для отстрела боеприпасов, и спровоцировать Россию на военное решение вопроса с Молдавией. Тем самым обострить отношения между Россией и еще одной бывшей братской республикой постсоветского пространства. А, заодно, спровоцировать еще одну большую, военную, горячую точку в Приднестровье, потому что там находится наш контингент», – считает Михайлов.

Он добавил, что румынские элиты, которые сейчас заседают в Кишиневе, «свалят после первой прилетевшей ракеты», оставив вооруженный конфликт молдаванам.

«Расхлебывать придется молдаванам, которые сейчас по сути компактно проживают в этой республике, и половина взрослого населения находится в Евросоюзе на заработках. И ситуация может быстро вспыхнуть. Поэтому, мне кажется, нужно очень серьезно отнестись к вопросу разжигаемого нового возможного очага противостояния вокруг Приднестровья и применять уже какие-то более показательные меры. Возможно, укреплять контингент, перебрасывать дополнительное вооружение. То есть обозначить свою позицию, что эта территория под нашим четким контролем. Властям Приднестровья надо как-то более живо себя вести на международных площадках. Больше говорить о возможных угрозах, напоминать о себе, обращаться к России, формировать какие-то адекватные реальности предложения. То есть надо налаживать нормальный внешнеполитический диалог с прицелом на распространение информации в масс-медиа», – заключил Михайлов.