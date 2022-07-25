Угроза Верховным судом сработала: власти Севастополя пытаются решить проблему дважды пострадавших заёмщиков

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Новости Украины

В Севастополе разрабатывают отдельный закон, чтобы урегулировать долги по ипотеке заемщиков украинского Фонда содействия молодежному строительству.

Заемщики оказалиь должны дважды за одни и те же квартиры – в бюджет Севастополя и в украинскую финансовую организацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила «Первому севастопольскому» начальник управления информационной политики правительства Севастополя Ирина Юхина, ипотечные молодежные кредиты в 2014 году были признаны собственностью города.

«Судебными решениями установлена правомерность требований об уплате кредитов, что имеет серьезные последствия и затрудняет принятие нового правового акта. Несмотря на эти сложности, профильные специалисты работают над проектом закона, который позволит решить данную проблему», – уточнила Юхина.

Крымский опыт аннулирования долговых обязательств перед украинскими финансовыми учреждениями в Севастополе не применим, поскольку, помимо судебной практики, в Севастополе есть прецеденты уплаты в бюджет города.

Напомним, в Севастополе ГУП «Дирекция управления имуществом» пытается через суд взыскать деньги с жильцов нескольких многоквартирных домов, построенных при Украине за счет Фонда содействия молодежному строительству. При этом к самому фонду дирекция отношения не имеет, и переуступки прав на взимание кредитных средств не было.

Такое право дирекция получила в 2018 году решением правительства Севастополя. С тех пор предприятие ведет судебную тяжбу с севастопольцами, которые в начале 2000-х годов по программе содействия молодым семьям получили квартиры по льготным кредитным условиям. До 2014 года они вносили деньги в уполномоченный по программе банк, но когда тот вместе с украинской властью покинул полуостров, потеряли возможность гасить свои обязательства.

По какой-то причине дирекция имущества не только взяла на себя права кредитодателя, но и потребовала уплатить пеню за годы просрочки платежей. Причем даже с тех, кто погасил свои кредиты раньше, либо сделал это на территории Украины и предъявил в суде документы.

В итоге севастопольские семьи теперь должны дважды – украинскому фонду, за счет которого были построены дома, и бюджету Севастополя, от имени которого выступает дирекция имущества. В борьбе за свои права севастопольцы готовы дойти до Верховного суда России, чтобы не лишиться жилья.