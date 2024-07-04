Угроза вторжения в Белоруссию: какие мотивы у Зеленского

На белорусско-украинской границе тревожно. Лукашенко перевел пограничников на усиленное несение службы. Белорусские военные все чаще перехватывают над своей территорией беспилотники, летящие, как правило, в Россию для совершения терактов и несущие на борту уже не килограммы, а центнеры взрывчатки. Перехватывают и дроны-разведчики. Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко в интервью ТВ заявил о том, что в приграничном Овруче появился украинский спецназ, и есть вероятность отправки на белорусскую территорию диверсионных групп. Были замечены и боевики т.н. «Русского добровольческого корпуса», подконтрольного украинскому ГУР. Эти боевики уже отметились рейдами на Белгородчину, и их вполне могут бросить на Брестскую или Гомельскую области Белоруссии. Разумеется, белорусская сторона тоже не спит в шапку и уже подтянула к границе свои «Полонезы», способные бить на 300 километров.

В обществе тоже неспокойно. В республике накануне Дня Независимости было много разговоров что именно эту дату могут использовать для вооруженной провокации. Алармистские настроения только растут. Говорят о диверсиях, захватах населенных пунктов и промышленных предприятий, блокирование автомобильных и железных дорог.

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Украинская сторона, разумеется, все отрицает и, в свою очередь, обвиняет в нагнетании обстановки белорусов. Но, если подумать, Лукашенко менее всего сейчас заинтересован вести боевые действия, особенно на своей территории. А вот у Украины свои мотивы для того, чтобы устроить вооруженную конфронтацию, есть. Неужели и для белорусов пришло время, как сказал российский журналист с белорусскими корнями Константин Придыбайло, «рисовать те самые стрелки на карте»?

Белорусский политик Артем Агафонов собрал на своем ютуб-канале «Гражданское согласие» экспертов, чтобы обсудить ситуацию. В вероятности полномасштабного конфликта они сомневаются, однако вооруженные провокации на границе считают вполне возможными.

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Вот мнение некоторых из них:

Александр Гронский, кандидат исторических наук, доцент ИМЭМО РАН:

Если кто-то будет устраивать провокацию, то это будет либо полк Калиновского, либо Русский добровольческий корпус. То есть, люди не с украинским гражданством, и в случае чего, всегда можно сказать, что не наши граждане там самодеятельность устроили, поэтому мы не виноваты. То, что видели РДК солдат там, или то, что говорят про полк Калиновского, то есть, вполне возможно, именно они на границе с Белоруссией сейчас и находятся. Не думаю про горячую фазу как таковую, как про второй фронт. Но как провокация вполне может быть. Нужно понимать, если что-нибудь начнется, то это будет явно первое действие со стороны Украины. И то же западное сообщество, особенно Европа, скорее всего даже будет стараться как-то отстраниться от ситуации, чтобы не давать много дополнительных ресурсов. До выборов в США Европа явно ничего такого не будет делать, ни сворачивать, ни усиливать. Все будут ждать, что произойдет в ноябре в США. Вполне возможно, что украинцы и рассматривают такую провокацию, как возможность простимулировать западную поддержку, но не факт, что Запад на них отреагирует так, как хочет Киев.

Владимир Букарский, представитель Изборского клуба в Молдове

Нам в первую очередь нужно понимать то, что цель Запада – это нанесение имиджевых ударов по России и Путину для внутренней дестабилизации и повторения сценария, который был реализован при развале СССР с проекцией на евразийское пространство и саму Россию. Поскольку подобная акция может нанести имиджевые удары как по руководству России, так и по руководству Белоруссии вне зависимости от того, как она закончится, её всё равно могут использовать с этой целью. И не забываем про Польшу. Там тоже происходят определённые события. Новому правительству надо укреплять свой вес и в глазах собственного народа, и в глазах Запада. Польше надо повышать свой удельный вес в восточном крыле НАТО. Именно с этой точки зрения но Польша в этой провокации может принять участие, но пока не понятно, как именно.