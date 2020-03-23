Угроза введения ЧП свидетельствует о полной беспомощности Киева – эксперт

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пандемия коронавируса стала первым серьёзным испытанием для Украины за время президентства Владимира Зеленского, которое показало полную неготовность Киева к подобным вызовам.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил главный редактор украинского пропагандистского издания «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая большая чрезвычайная ситуация во время каденции президента Зеленского очень остро показала полную неготовность государства, отсутствие организации, ресурсов, финансовой и экономической политики, невозможность оперативно действовать.

То есть, все эти госучреждения, которых у нас огромное количество, не могут действовать быстро», – возмутился он.

Также Бутусов уверен, что возможное введение чрезвычайного положения на Украине является попыткой Киева скрыть свою беспомощность перед серьёзными вызовами.

«Введение чрезвычайного положения в наших условиях – это реакция на беспомощность. То есть, государство, которое не может выполнять свои обязанности в законном порядке, в обычном режиме, при этом имея все институты и все возможности, думает, что это можно будет сделать во время чрезвычайного положения», – резюмировал пропагандист.