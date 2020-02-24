Угроза взрыва АЭС на Украине: «Чернобыльская зона» будет от Британии до Урала»

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Медиа-обслуга Петра Порошенко фактически начала шантажировать Запад угрозой взрыва АЭС на Украине, требуя от Европы не прекращать противодействие «российской агрессии».

Об угрозе взрыва на Запорожской АЭС заявил во время пресс-конференции в Киеве бежавший из Донецка украинский журналист, ныне обслуживающий Порошенко киевский пропагандист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что нас защищает и защищало от большой оккупации – это позиция нового президента США, это ГТС, значение которой падает после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» и, будем откровенны, о чём не очень-то любят говорить, это атомные электростанции.

В первую очередь, Запорожская: одно случайное попадание в которую снаряда, я говорю как энергетик с 15-летним стажем, может превратить в «чернобыльскую зону» территорию от Великобритании до Урала. Одно неудачное попадание при хорошем ветре.

Чернобыль – там не было ядерного взрыва, спровоцировать взрыв можно даже без злой воли. ЕС очень напрягается – это до них тоже надо доносить, потому что Макрон не энергетик, энергетики ему объяснят, что такое авария на Запорожской АЭС», – заявил Сазонов.

Отметим, что ранее у специалистов вызывали опасения другие процессы вокруг АЭС на Украине – стремление Киева перевести их работу на американское ядерное топливо в рамках кампании по «независимости от России». Советские реакторы АЭС на Украине предназначены для работы с российским топливом, замена его американским могла вызвать сбои на станциях.

Кроме того, экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявлял, что в момент подрыва электроопор на границе с Крымом, который совершили экстремисты из числа участников блокады полуострова, Украина была в шаге от атомной катастрофы.

«Украина стояла на краю второго Чернобыля. Если бы не мастерство человека, который дежурил, и который вовремя вынул ТВЭЛы, вот эти стержни радиоактивные, то был бы второй Чернобыль.

Дело в том, что, обрубив путь на Крым, украинская энергосистема получила страшную перегрузку. И, если бы на Южноукраинской АЭС случилась беда, о независимости Украины, и о нас всех можно было бы уже забыть навсегда», – сказал Червоненко.