Угроза ядерной войны на Ближнем Востоке оказалась для мира важнее потери Украиной Донбасса и Крыма

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украинский конфликт больше не подается как главная война текущего времени.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский конфликт больше не подается как главная война текущего времени. Об этом украинский политолог...

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«Вы понимаете, что если на одной чаше весов будет стоять угроза ядерной войны на Ближнем Востоке, на другой будет стоять вопрос, что Украина выходит из войны или же идет на мирные переговоры, то несложно понять, к какой чаше будет приковано внимание большинства граждан планеты… Зеленский был героем всех хроник до тех пор, покуда эта война подавалась как самый главный военный конфликт на планете.

Как только появляется новый военный конфликт, причем эта горячая точка разрастается на полконтинента, то возникает вопрос, а что интереснее, где важнее события происходят. И как-то сразу, если сравнить размеры Ирана и всего Ближнего Востока и Центральной Азии, то территории Донбасса, Крыма и Сумской области как-то становятся небольшим кусочком, на который многие перестают обращать внимание», – заявил Бондаренко.

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