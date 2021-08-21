Угроза захвата русских святынь: Верующие в Киеве встречают протестами турецкого Варфоломея

21.08.2021 15:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко, Игорь Петров

Новости Украины

Признавший в угоду США украинских раскольников и прилетевший из Стамбула в Киев вопреки протесту Русской Православной Церкви стамбульский Патриарх Варфоломей столкнулся с пикетами верующих против его визита.

Приезд Варфоломея был организован офисом Владимира Зеленского под торжества в честь 30-летия т.н. «независимости» Украины. Интересно, что на мероприятия с участием гостя из Турции не был приглашен многолетний глава украинских раскольников Филарет (преданный анафеме РПЦ Михаил Денисенко), который после легализации ПЦУ стал заявлять, что его обманули – вместо обещанной независимости структура стала подчиняться Константинопольскому Патриарху, Филарета лишили самопровозглашенного патриаршьего титула и контроля над большинством храмов и монастырей.

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Вечером в пятницу, едва выехав из аэропорта, Варфоломей столкнулся с сотнями прихожан и священнослужителей канонической УПЦ Московского Патриархата. Они стояли вдоль Бориспольской трассы, выражая протест в связи с его «непрошенным» визитом, а также захватами храмов раскольниками, которые активизировались после легализации ПЦУ Константинопольским Патриархатом.

Протестующие стояли с плакатами «Забери в Турцию своих рейдеров с ПЦУ», а также портретами митрополита Киевского Онуфрия, которого считают единственным каноническим предстоятелем Церкви на Украине. Плакаты были сделаны на украинском, английском и турецком языках.

Собравшиеся заявили, что считают каноническим предстоятелем УПЦ только его. Также верующие потребовали о встрече с Варфоломеем.

Кортеж Варфоломея ни разу не остановился, чтобы поговорить с протестующими. Его отвезли прямо в президентскую резиденцию на улице Липской, 4, где турецкоподданный будет квартироваться в эти дни.

На утро гость из Стамбула первым делом направился к Михайловскому монастырю. Там его встречал глава ПЦУ Епифаний и экс-президент Виктор Ющенко. В сопровождении телохранителей-мордоворотов (и под прикрытием ограды, которой обнесли часть Михайловской площади) они возложили венки к памятнику жертвам голодомора (власти Украины трактуют голод 1932-33 годов в УССР как «геноцид украинцев с целью подавить их борьбу за выход из СССР»), а также к мемориалу погибшим участникам карательной операции на Донбассе (власти Украины трактуют вооруженный конфликт как «российско-украинская война»).

Интересно, что во время молебна с участием Варфоломея был заполнен только Михайловский храм. Даже во дворе Михайловского монастыря было относительно пусто. На площади перед Михайловским никого не было, там всё была перегорожено, на молебен можно было пройти только через калитку возле фуникулера, при этом всех обыскивали и прогоняли через «рамки», то есть, очередь шла довольно медленно, и поэтому большое количество людей просто не могло зайти внутрь монастыря. Хотя, на самом деле, желающих особо не было.

Тем временем, верующие УПЦ Московского Патриархата собрались на новую акцию протеста в правительственном квартале Киева – возле здания Верховной рады.

Здесь было несколько десятков тысяч верующих из разных епархий УПЦ. Мероприятие достаточно хорошо охранялось, было много полиции, инцидентов практически не было.





Один раз полицейский попытался воспрепятствовать, вернее, не дал пронести плакаты на площадь мотивируя это тем, что надписи на плакатах разжигают религиозную вражду. Однако священник УПЦ МП заявлял, что все надписи на плакатах были согласованы при организации акции. Он обратил внимание, что полиция отобрала пару плакатов, точно таких же, которые уже были развернуты на площади. Священник громко возмущался, однако плакаты ему не вернули, этим всё и закончилось. Полицейские звонили начальству, докладывали об инциденте.

Кроме того, один проезжающий на машине кричал толпе «Слава Украине! героям слава!» очевидно, желая спровоцировать такие же крики в ответ, но ему никто не ответил.

На площади все не вместились, группы протестующих людей стояли также в парке рядом. Давки не было, атмосфера в целом была спокойная. Людям раздавали бутылки с водой, было довольно жарко, а некоторые пришли с детьми.

Конечно, людей было гораздо меньше, чем на крестном ходе на годовщину крещения Руси, но все равно очень много.

Варфоломей вскоре переместился в правительственный квартал, чтобы встретиться с Зеленским и его возможным преемником спикером парламента Дмитрием Разумковым. От акции протеста верующих турка оградили кордоном нацгвардии. К протестующим он так и не вышел.

Интересно, что на встрече Зеленский жаловался гостю из Турции на Россию, говоря, будто Москва в ходе гибридной войны использует религиозный фактор.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов опасается, что на переговорах с украинскими властями Варфоломей мог обсуждать планы по захвату святынь Русской Церкви на Украине.

Прежде всего, это касается угрозы захвата Киево-Печерской и Почаевской лавр националистами. Для легализации процесса Верховная рада может принять специальные законы, которые лишат УПЦ Московского Патриархата прав на главные святыни, пояснил Фролов цель встречи Варфоломея с Разумковым.