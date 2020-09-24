Угрожавший русским белорусский майданщик получил должность в Крыму

24.09.2020, Москва, Олег Кравцов

В Ялте на должность вице-мэра был назначен гражданин Белоруссии, поддержавший местных майданщиков и угрожавший России новым 1941 годом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что экс-председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского районного исполнительного комитета Михаил Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте 2020 года, а после президентских выборов встал на сторону оппозиции, заявив: «Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады…».

Кроме того, он высказался относительно возможного вмешательства РФ в белорусские события.

«Здесь много разговоров о российском следе… Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами… Но если это россияне… если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то [будет] 1941–1945 год… Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим», — сказал белорус.

Видео с этим словами появилось в открытом доступе. 21 сентября Загорцева назначили заместителем главы администрации Ялты, поручив курировать деятельность территориальных органов, сферу ЖКХ и общественный транспорт, что возмутило местных жителей.

«Глава города Иван Имгрунт назначил своим заместителем господина Загорцева, который совсем недавно публично угрожал России сопротивлением, «как в 1941 году», в случае военной помощи президенту Белоруссии. Наверное, МИД, МВД и ФСБ России должны отреагировать на подобные заявления нового муниципального служащего администрации Ялты», — заявил изданию ялтинский журналист и общественный деятель Сергей Сардыко.

По его словам, горсовет не согласовывал назначение господина Загорцева. Также ялтинцы ждут увольнения чиновника и уже обратились в Госсовет Крыма с требованием инициировать проверку его высказываний на наличие в них признаков преступления, предусмотренного ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В свою очередь глава Ялты Иван Имгрунт сказал газете, что резкие слова его подчиненного в адрес России были обусловлены сильным стрессом в связи с происходящими на родине событиями, а также добавил, что проверочные мероприятия, предусмотренные перед назначением госслужащих, не выявили никаких нарушений, которые могли бы помешать трудоустроить чиновника, но в после появления ролика проходит еще одна проверка

Сам Загорцев оправдывается, что не предполагал, что скандальное видео с его выступлением окажется в интернете и привлечет столько внимания.

«Это обращение было сделано в августе после некоторых событий и было сделано на эмоциях. И притом оно не выкладывалось, а передавалось… Никаких комментариев я сейчас не даю. Это было, когда я жил в Белоруссии»,— заявил Загорцев.