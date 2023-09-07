Угрожавший сжечь крымчанина ждун может провести за решеткой ближайшие два года

Анатолий Лапин.  
07.09.2023 14:16
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, экстремизм


Угрожавший сжечь заправщика за кепку с символом «Z» Дилявер Салимов из Старого Крыма рискует отправиться за решетку на два года.

Его задержали крымские силовики по возбужденному уголовному делу, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на МВД республики.

Угрожавший сжечь заправщика за кепку с символом «Z» Дилявер Салимов из Старого Крыма рискует...

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«В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции действиям гражданина дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью)», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в середине августа, бравируя перед юным заправщиком, пьяный агрессор уверял, что за 20 тысяч рублей наймет малолеток, которые заживо сожгут автозаправщика, если тот не выбросит свою кепку.

Через несколько дней 32-летнего «ждуна» задержали по месту жительства. Как оказалось, Дилявер Салимов забыл встать на воинский учет по приезду из Узбекистана. Суд тогда назначил ему 14 суток ареста.

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