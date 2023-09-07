Угрожавший сжечь крымчанина ждун может провести за решеткой ближайшие два года

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Угрожавший сжечь заправщика за кепку с символом «Z» Дилявер Салимов из Старого Крыма рискует отправиться за решетку на два года.

Его задержали крымские силовики по возбужденному уголовному делу, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на МВД республики.

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«В результате проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции действиям гражданина дана правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью)», – сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в середине августа, бравируя перед юным заправщиком, пьяный агрессор уверял, что за 20 тысяч рублей наймет малолеток, которые заживо сожгут автозаправщика, если тот не выбросит свою кепку.

Через несколько дней 32-летнего «ждуна» задержали по месту жительства. Как оказалось, Дилявер Салимов забыл встать на воинский учет по приезду из Узбекистана. Суд тогда назначил ему 14 суток ареста.