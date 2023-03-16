Угрозой коридора на Приднестровье Россия пробует договориться о Крыме и новых регионах – Чаплыга

Россия может создать для Украины угрозу захвата коридора в Приднестровье, но отказаться от этого в обмен на признание статуса Крыма и новых регионов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, с подобными позициями РФ уже выходила на переговоры с Украиной в марте прошлого года, но тогда речь шла лишь о Крыме и Донбассе.

«В «Стамбуле-1» не было юга. Вернитесь в историю марта, «Стамбула-1», там не было юга, пояса этого. Речь шла о Крыме – за скобки, гарантии и восток. Там не было юга, а теперь он есть. И ты понимаешь, что русские его не сдадут без боя. А, значит, нам вернуть юг можно только военной операцией, контрнаступлением, о котором все мы говорим. Да, в это я верю, но просто так, жестом доброй воли – нет, они не пойдут на это, и это тоже все понимают. Если они на это пойти не могут, то что надо сделать для того, чтобы это было в дипломатическом кругу, обсуждалось. Значит, нужно сп…ть еще что-нибудь. Вот оно что. А что еще, о чем днем и ночью мечтает Путин и вся их пропатриотическая шушера? Они мечтают про Украину как обрубок, как они это называют. Без выхода к морю – то есть, продлить этот коридор южный до Приднестровья», – сказал эксперт.

«Но надо им это? И да, и нет, потому что для них есть фактор времени. Но для того, чтобы усадить за стол переговоров после некоторого военного события они могут использовать фактор угрозы коридора туда и уже гори эта сделка [зерновая] – все, будем топить все, что видим. То есть им это нужно для переговорной позиции… Но для того, чтобы принудить, необходимо сначала некое военное событие до того, до 14 мая, а потом угроза превращения в обрубок и активизация на левой части южного фланга. Устроить переговорный процесс, сказать: «Ладно, х…р с вами, мы согласимся, не будем до Приднестровья ходить. Вот, что они хотят – нет тут большой тайны», – заявил Чаплыга.