Украина признала, что Крымский мост не используется в военных целях, но остается военной целью, или террористической.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, Украина давно и активно использует террористические методы ведения войны. Для них это не является чем-то новым. Опять же, на уровне высших лиц у них были заявления, когда было убийство и Владлена Татарского, и Дарьи Дугиной. То есть, они вполне себе цинично заявляли, если не напрямую признавали свою причастность, то, по крайней мере, прозрачно намекали на это», – отметил он.

По словам обозревателя, угрозы Крымскому мосту – это террор по отношению к жителям Крыма и его гостям, которые пересекают Керченский пролив по транспортному переходу.

«Поэтому в данной ситуации, как мне кажется, это является таким методом психологического давления на крымчан. То есть, это чистой воды терроризм, поскольку терроризм имеет своей целью именно запугивание гражданского населения. Он не несёт задачи борьбы с военными целями. Поэтому это чистой воды терроризм, такой, знаете, напакостить крымчанам. Ну и не только крымчанам, вообще всем гражданам России, которые летом планируют свой отдых в Крыму. Это просто прямая угроза, что мы будем бомбить Крым. Он не несёт никакой военной угрозы, но мы всё равно будем бомбить его. Значит, как-то попытаться испортить курортный сезон или просто внести какую-то панику среди жителей Крыма. То есть, это чисто психологическая операция, направленная на запугивание», – заключил Сапоньков.