Уильям Тейлор: Со временем Россия станет сильнее. Нужно нанести ей поражение сейчас

Затяжной военный конфликт выгоден Российской Федерации, которая располагает серьезными кадровыми и ресурсными возможностями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Долгая война действительно выгодна России. И я думаю, что в Соединенных Штатах, как и в Европе, растет понимание того, что это контрнаступление имеет потенциал сократить войну, сделать ее короткой. Оно может быть решающим. Я знаю, что мы не хотим делать сильный акцент на контрнаступлении, потому что война будет продолжаться и Украина будет продолжать, пока не выиграет эту войну», – сказал Тейлор в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».

Он считает, что сейчас для Украины благоприятное время для контрнаступления, поскольку русские «находятся на самом слабом уровне своей военной потуги, а украинские военные приближаются к самому сильному ее уровню с новым вооружением».

«Поэтому мне кажется, что у украинских военных сейчас есть большие возможности, а российские военные свои возможности сужают. Россияне могут стать сильнее, в этом нет сомнений, если эта война затянется. У них большие кадровые и ресурсные возможности. Но им нужно время на подготовку и некоторое время на оснащение. Время работает на них. Для нас, для Украины и Запада, оно не работает на пользу. Поэтому это лето так важно. Я думаю, что американцы начинают понимать и европейцы начинают понимать то, что украинцы знают, что у них есть возможность и способность выиграть эту войну, возможно, даже этим летом», – подчеркнул экс-посол.

При этом он признает, что ВС РФ выстроили серьезную оборону.

«Да, они выстроились на линии обороны, их защита довольно серьезная и эшелонированная, но если украинские военные смогут сконцентрировать эти новые подразделения и прорвать эти российские линии и попасть в российские тыловые районы, где находятся штабы, склады боеприпасов и запасы горючего, прервать все эти поставки, а также взять под свой контроль военные штабы, вполне возможно, что российские военные будут разбиты, распадутся, впадут в панику, будут бежать. Мы можем на это надеяться, потому что так было в контрнаступлении на Харьков. Это то, что делает меня оптимистом. Да, возможно контрнаступление будет ограниченным и тогда потребуются дальнейшие контрнаступления, чтобы освобождать территории и людей. Но я уверен, что украинские военные не сдадутся, будут продолжать наступать, поддержка западных союзников будет продолжаться, пока россияне не уйдут из Украины», – надеется дипломат.