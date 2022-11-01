Уильям Тейлор: США продолжат поддерживать Украину после победы республиканцев

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Новости Украины

От грядущих выборов в Конгресс США не стоит ждать серьезных изменений по украинскому направлению.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Тейлора, США сохранят двухпартийную поддержку Украины и продолжат ее снабжение.

«Я думаю, что после этих выборов больших изменений в политике США в отношении Украины не произойдет. На протяжении десятилетий поддержка Украины была двухпартийной — республиканцами и демократами. Это были Палата представителей и Сенат, это была администрация США при президенте Клинтоне, при президенте Буше, при президенте Обаме, при другом президенте Буше и уж точно при президенте Байдене. Эта поддержка Украины была двухпартийной и последовательной, она продолжается и сегодня», – сказал дипломат.

«Голоса на выборах и в Конгрессе, чтобы санкционировать большие пакеты военной помощи для Украины, были поддержаны подавляющим большинством. Это будет продолжаться по двум причинам: несмотря на то, что мы слышим некоторые аргументы от крайне правых или крайне левых в Соединенных Штатах, среднее твердое большинство республиканцев и демократов продолжает поддерживать Украину и будут поддерживать после выборов», – заявил Тейлор.